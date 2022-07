Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κόντρα Ζελένσκι – στρατιωτικής ηγεσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του γενικού επιτελείου στρατού που άναψε «φωτιές» και η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε στην Ουκρανία ανακοίνωση της στρατιωτικής ηγεσίας για τις μετακινήσεις εφέδρων και στρατευσίμων εκτός του τόπου διαμονής τους, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέπληξε τους επιτελείς του.

Στην επόμενη συνεδρίαση με το γενικό επιτελείο, ο επικεφαλής του και ο υπουργός Άμυνας θα κληθούν να δώσουν λεπτομερή αναφορά για το θέμα, διεμήνυσε ο 44χρονος αρχηγός του κράτους στο βραδινό διάγγελμά του χθες Τρίτη.

«Υπόσχομαι στους πολίτες ότι θα ξεκαθαρίσω το ζήτημα και επιπλέον, θα τονίσω στο γενικό επιτελείο να μην παίρνει τέτοιες αποφάσεις χωρίς εμένα». Πρόσθεσε πως επικρατεί «σύγχυση» και «αγανάκτηση» στην ουκρανική κοινωνία.

Νωρίτερα, ο Βαλέρι Ζαλούζνι και το επιτελείο ανακοίνωναν πως όσοι Ουκρανοί έχουν επιστρατευτεί χρειάζονται άδεια για να φύγουν από τον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένοι δημότες.

Έπειτα από επικρίσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώθηκε πως απαιτείται άδεια για την αποχώρηση από την περιφέρεια. Το επιτελείο βασίζεται σε νομικό κανόνα του 1992.

Οι Ουκρανοί ηλικίας από 18 ως 60 ετών υπόκεινται στην υποχρέωση να υπηρετήσουν στον στρατό και δεν επιτρέπεται να βγουν από τη χώρα μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Από τον Οκτώβριο, γυναίκες συγκεκριμένων επαγγελματικών τομέων επίσης θα υποχρεούνται να υπηρετήσουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ζέστη και ενισχυμένο μελτέμι την Τετάρτη

Βόρεια Μακεδονία: Σοβαρά επεισόδια έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Τα σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη