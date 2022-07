Life

Κατέρρευσε επί σκηνής ο Κάρλος Σαντάνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ο θρυλικός κιθαρίστας υπέστη θερμοπληξία και αφυδάτωση

Κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή ο Κάρλος Σαντάνα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

O 74χρονος θρύλος της μουσικής φαίνεται πως αισθάνθηκε αδιαθεσία εν ώρα συναυλίας στο «Pine Knob Music Theatre» στο Ντιτρόιτ.

Άμεσα του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες πάνω στη σκηνή και αργότερα αποχώρησε εν μέσω χειροκροτημάτων από το κοινό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ο κιθαρίστας υπέστη θερμοπληξία και αφυδάτωση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποί του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 75χρονος καλλιτέχνης έχει υποστεί , όπως αναφέρει η ανακοίνωση Σαντάνα.

Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Ντιτρότι όπου παρακολουθείται η κατάστασή του και οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι καλά.

Πηγή: CBSNEWS

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος: Το μόνο στοιχείο που παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια είναι το νέο πόρισμα (βίντεο)

Χρυσή Αυγή: Συνεχίζεται η δίκη στο Εφετείο

Βόρεια Μακεδονία: Σοβαρά επεισόδια έξω από τη Βουλή (εικόνες)