Ηπατίτιδα σε παιδιά: Πρώτος θάνατος βρέφους στην Ελλάδα

Θρήνος για το βρέφος που έφυγε από την ζωή "χτυπημένο" από οξεία ηπατίτιδα. Τι έδειξαν οι εξετάσεις του.

Σήμερα καταγράφηκε στη χώρα μας ο πρώτος θάνατος παιδιού, που συνδέεται με σοβαρή οξεία ηπατίτιδα άγνωστης αιτιολογίας.

Πρόκειται για παιδί 13 μηνών, που εισήχθη σε ιδιωτική παιδιατρική κλινική λόγω εμπυρέτου από διημέρου και νωθρότητας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ηπατική ανεπάρκεια και εγκεφαλικό οίδημα και παρά τις προσπάθειες των ιατρών δυστυχώς κατέληξε

