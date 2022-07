Τσιτσιπάς: η ανάρτηση... “σπόντα” για τον Κύργιο

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τον ομογενή τενίστα από την Αυστραλία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αγωνίστηκε κόντρα στον Νικ Κύργιο στο Wimbledon σε έναν αγώνα που έφερε την ήττα για τον έλληνα τενίστα, αλλά και πολλά νεύρα.

Η κόντρα, συνεχιστηκε και εκτός γηπέδων, με δηλώσεις ο ένας κατά του άλλου αλλά και με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είχε αναφέρει ότι ο Νικ Κύργιος είναι νταής και εντός γηπέδου κάτι που τον αποσυντόνισε στον αγώνα. Συνέχεια στις δηλώσεις του αυτές φαίνεται να έδωσε με μία ανάρτηση - "σπόντα" στο Twitter για τον ομογενή τενίστα από την Αυστραλία.

Χαρακτηριστικά έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Η ικανότητά μου να αναγνωρίζω το λάθος μου καθορίζεται σε μεγάλο ποσοστό από τη συμπεριφορά του ανθρώπου με τον οποίο τσακώνομαι»

My ability and capacity to acknowledge I was wrong is largely determined by the attitude of the person I’m arguing with.