Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Λέων: Δεν αμφιβάλει κανείς ότι έχουμε τρεις ανθρωποκτονίες

Τι είπε για την τεχνική έκθεση των ξένων ιατροδικαστών και τα πορίσματα για τους θανάτους.



Σε ιατροδικαστές του εξωτερικού, απευθύνθηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου, αναζητώντας τεχνικούς συμβούλους που θα δεχτούν να σταθούν δίπλα της, στην συγκλονιστική υπόθεση των θανάτων των 3 παιδιών της.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Όθωνα Παπαδόπουλο, ήδη έχει συνταχθεί μια τεχνική έκθεση, η οποία αναμένεται να συνοδεύσει το γραπτό υπόμνημα εξηγήσεων, για τους θανάτους της Μάλενας και της Ίριδας, που θα κατατεθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Για το θέμα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Όπως ανέφερε «αν μεταφερθούν στους συναδέλφους του εξωτερικού όλα τα στοιχεία και τα πορίσματα εκτιμώ ότι και αυτοί δεν θα δουν κάτι διαφορετικό από αυτά που είδαν και εδώ οι συνάδελφοι ιατροδικαστές».

Ο κ. Λέων τόνισε ότι το αποτέλεσμα των πορισμάτων για τους θανάτους των παιδιών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και υπογράμμισε ότι δεν αμφιβάλει κανείς ότι και οι τρεις θάνατοι είναι εγκληματικές ενέργειες.

Επανέλαβε ότι «είναι σημαντικό να μεταφερθούν στους συναδέλφους του εξωτερικού όλα τα δεδομένα και να μεταφραστούν σωστά».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε ότι «υπήρξαν άνθρωποι που έχουν υπερασπιστεί αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι δεν στερήθηκαν της αγάπης ανθρώπων ειδικών, μη ειδικών, είτε όλου του κόσμου».

«Δόθηκε επιστημονική αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτι που δικαιώνει τις ψυχές τους», είπε τέλος ο κ. Λέων.

