Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Παπαδόπουλος: Μόνο το νέο πόρισμα παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε για "δίκη με ιατροδικαστικό ντέρμπι".

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε πως την Παρασκευή αν δεν υπάρξει ολγοήμερη αναβολή θα παραδοθεί η κατάθεση μέσω υπομνήματος για το θάνατο των 3 παιδιών.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «το σημείωμα θα περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό της έγγαμης ζωής τους ζευγαριού από την αρχή».

Ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι "το μόνο στοιχείο που παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια είναι το πόρισμα Καρακούκη - Καλόγρηα, όλα τα άλλα στοιχεία δείχνουν θάνατο από φυσικά αίτια" ενώ συμπλήρωσε "υπάρχουν ιατροδικστές που έχουν αντίθετη άποψη από το νέο πόρισμα όμως δεν πιθυμούν να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους γιατί δεν θέλουν το διασυρμό".

Από αυτές τις διαρροές προκύπτει ότι τα επιστημονικά πορίσματα έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές εκθέσεις των ιατροδικαστών ενώ δεν υπάρχει καμιά αναφορά στα προβλήματα υγείας που φέρονται να είχαν τα παιδιά, σύμφωνα πάντα με τις αρχικά πορίσματα.

Τέλος, ανέφερε πως "δεν υπάρχουν επιστημονικές διαφωνίες για τα αίτια του θανάτου των παιδιών, ενώ η δίκη θα μετατραπεί σε ιατροδικαστικό ντέρμπι¨.

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσή Αυγή: Συνεχίζεται η δίκη στο Εφετείο

Βόρεια Μακεδονία: Σοβαρά επεισόδια έξω από τη Βουλή (εικόνες)

Τα σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη