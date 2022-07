Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Δείγμα θετικό και ισοπαλία με Άλκμααρ

Ισόπαλο έληξε το φιλικό του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άλκμααρ, το τρίτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Στο τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 2-2 απέναντι στην Άλκμααρ.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς (5') και Ενέα Μιχάι (13') έβαλαν από νωρίς μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ, ωστόσο Βαγγέλης Παυλίδης (27') και Ιμάν Γκρίφιθ (72') έφεραν το ματς στα ίσια για τους Ολλανδούς.

Οι τραυματισμοί των Νέλσον Ολιβέιρα και Ομάρ Ελ Καντουρί, αλλά κι η αναχώρηση του Αντόνιο Τσόλακ για τη Σκοτία, οδήγησαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου σε πειραματισμούς στην επίθεση. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε τους Θεσσαλονικείς να πετύχουν δύο γρήγορα γκολ.

Αρχικά με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και πλάσαρε εύστοχα τον Πίτερ Βάινταλ κι εν συνεχεία με τον Μιχάι, ο οποίος παραμόνευε στην περιοχή και, μετά την πρώτη κεφαλιά του Γιάννη Κάργα, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η ΑΖ αντέδρασε και, αφού ο Ντάνι ντε Βιτ δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Ντόμινικ Κοτάρσκι, ήρθε η μείωση του σκορ σε 2-1 με το ωραίο φαλτσαριστό πλασέ του αρχηγού Παυλίδη. Σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους, αφού η κεφαλιά του αφύλακτου Φελίπε Σοάρες στο 38' ήταν αδύναμη.

Ο ΠΑΟΚ άλλαξε κατά τα 9/11 στο δεύτερο ημίχρονο ενώ η Άλκμααρ παρέταξε εξ ολοκλήρου διαφορετική ενδεκάδα. Αυτό είχε ως συνέπεια το ματς να χάσει το ρυθμό του. Το σουτ του Γκρίφιθ βρήκε σε ετοιμότητα τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς στο 54' ενώ στην απέναντι εστία, ο Χόμπι Βέρχουλστ έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Γιασμίν Κούρτιτς στο 66'. Έξι λεπτά αργότερα, έπειτα από γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, ο Μάικελ Λάντο βρήκε τον Γκρίφιθ για το τελικό 2-2.

Κίτρινες: Μπαρασί.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ράφα Σοάρες, Λύρατζης, Μιχάι, Κάργας, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Φελίπε Σοάρες, Τσαούσης, Κωνσταντέλιας, Α. Ζίβκοβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι: Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Κάργας (61' Κουλιεράκης), Αουγκούστο, Φελίπε Σοάρες (61' Κούρτιτς), Ντάντας, Τζίμας, Κουαλιάτα, Λάμπρου.

ΑΛΚΜΑΑΡ (Πασκάλ Γιάνσεν): Βάινταλ, Χατζηδιάκος, Παυλίδης, Κούπμαϊνερς, Ντ. Ντε Βιτ, Εβγέν, Ντέκερ, Κέρκεζ, Μπούρμεεστερ, Ντε Γιονγκ, Φαν Μπρεντερόντε.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι: Βέρχουλστ, Μίντσζο, Βιτρί, Μπαρασί, Ντούιν, Λάντο, Ράιντερς, Μποκεμά, Μ. Ντε Βιτ, Γκρίφιθ, Σούτεν.

