Φονικό σε πολιτικό φεστιβάλ στην Σουηδία

Άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε μία γυναίκα. Πώς έγινε το φονικό. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία της Σουηδίας ανακοίνωσε απόψε ότι μια γυναίκα ηλικίας 60 ετών έπεσε νεκρή όταν ένας άνδρας την μαχαίρωσε στο νησί Γκότλαντ, όπου έχουν συγκεντρωθεί αυτήν την εβδομάδα τα σημαντικότερα στελέχη των κομμάτων, στο πλαίσιο ενός ετήσιου πολιτικού φεστιβάλ.

«Δυστυχώς, μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της», είπε ο Φρέντρικ Πέρσον, ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκότλαντ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Η επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 14.00, τοπική ώρα, στη μοναδική πόλη του νησιού, το Βίσμπι.

Ένας άνδρας ηλικίας 33 ετών συνελήφθη ως ύποπτος. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στόχος είναι να καθοριστεί το κίνητρο και να εξακριβωθεί το ποινικό μητρώο» του συλληφθέντος, πρόσθεσε.

Η εφημερίδα Expressen έγραψε ότι ο ύποπτος έχει διασυνδέσεις με τη νεοναζιστική οργάνωση NMR, όμως η αστυνομία δεν θέλησε να σχολιάσει αυτήν την πληροφορία.

Σύμφωνα με τον Πέρσον, η αστυνομία προσπαθεί να διαλευκάνει μια σειρά από ερωτηματικά «καθώς αυτό συνέβη σε έναν δημόσιο χώρο, στο κέντρο του Βίσμπι, όπου ήταν μαζεμένος πολύς κόσμος, μέρα-μεσημέρι». Αν και δεν είναι ξεκάθαρο το κίνητρο, ο Πέρσον δεν απέκλεισε η επίθεση να έγινε για πολιτικούς λόγους.

Το πολιτικό φεστιβάλ του Αλμεντάλεν κρατάει μία εβδομάδα και συχνά τα κόμματα παρουσιάζουν εκεί την πολιτική πλατφόρμα τους ή τις προεκλογικές εξαγγελίες τους. Οι βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν σε δύο μήνες.

