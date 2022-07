Κοινωνία

Πύλος: Εισροή υδάτων σε φορτηγό πλοίο

Το πλήρωμα διασώθηκε από ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού.

Από ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού περισυνελέγη το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου "QUATERDESIES" σημαίας Παναμά, 90 ναυτικά μίλια δυτικά της Πύλου, όταν τα ξημερώματα παρουσίασε εισροή υδάτων από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία.

Το πλοίο είναι φορτωμένο με τσιμέντο και είχε ξεκινήσει από την Τουρκία με προορισμό την Ιταλία.

Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται τρία παραπλέοντα πλοία, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 5 μποφόρ.

