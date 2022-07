Κόσμος

Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο Υπουργός Ασφάλειας

Περισσότεροι από 40 Υπουργοί, Υφυπουργοί και στελέχη της Κυβέρνησης Τζόνσον, έχουν παραιτηθεί τις τελευταίες ώρες.

Ο υπουργός Ασφαλείας Ντέμιαν Χιντς παραιτήθηκε σήμερα λέγοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη να αποχωρήσει ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προκειμένου "να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία μας".

"Πιο σημαντικό από όποια κυβέρνηση ή ηγέτη είναι τα πρότυπα που υποστηρίζουμε στη δημόσια ζωή και η πίστη στη δημοκρατία και στη δημόσια διοίκηση. Εξαιτίας της σοβαρής αποσάθρωσης αυτών, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το σωστό πράγμα για τη χώρα μας και για το κόμμα μας είναι να παραιτηθείτε από αρχηγός του και από πρωθυπουργός", έγραψε ο Χιντς στην επιστολή παραίτησής του με αποδέκτη τον Τζόνσον.

Ήδη περισσότεροι από 40 υπουργοί, υφυπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης έχουν δηλώσει την παραίτησή τους από χθες, Τετάρτη.

Δύο ακόμη υφυπουργοί της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκαν σήμερα.

Ο βρετανός υφυπουργός αρμόδιος για τις συντάξεις Γκάι Όπερμαν υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας ότι η απροθυμία του πρωθυπουργού να παραιτηθεί δεν του έχει αφήσει καμία άλλη επιλογή.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Κρις Φίλιπ παραιτήθηκε και εκείνος με τη σειρά του έχοντας προηγουμένως ζητήσει την παραίτηση του πρωθυπουργού.

