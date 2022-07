Κοινωνία

Η κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη (βίντεο)

«Η Ρούλα απειλούσε ότι δε θα έβλεπα τα παιδιά αν χωρίζαμε», κατέθεσε

Η κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη για τους θανάτους των τριών παιδιών του ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Υποστήριξε ότι η Ρούλα τον απειλούσε ότι δε θα ξαναδεί τα παιδιά, αν χώριζαν. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε τα σημάδια στα πρόσωπα της Μαλένας και της Ίριδας και ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έδειχνε να αγαπάει τα παιδιά τους.

Τα όσα είπε για τους θανάτους των τριών παιδιών του ο Μάνος Δασκαλάκης στη μαραθώνια κατάθεσή του στη ΓΑΔΑ πριν από τρεις εβδομάδες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Αναφέρθηκε στον θάνατο της Μαλένας, τα επεισόδια της Τζωρτζίνας, αλλά και στη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου, ειδικά στην περίοδο που έμαθε για την εξωσυζυγική της σχέση.

Ο Μάνος Δασκαλάκης φέρεται να κατέθεσε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου τον απειλούσε ότι δε θα ξαναδεί τα παιδιά αν χώριζαν

«Είδα κάποια like στο προφίλ της στο facebook από κάποιον που τον ήξερα κι εγώ. Αργότερα είδα τυχαία ότι η Ρούλα τον έψαξε κιόλας στο facebook. Κατάλαβα ότι μάλλον κάτι συμβαίνει μεταξύ τους. Έτσι αποφάσισα να μιλήσω στη Ρούλα και να της πω ότι έχω καταλάβει τι γίνεται. Πράγματι της είπα ότι ήξερα για αυτόν τον (…) και τελικά εκείνη παραδέχθηκε ότι είχε κάνει παράλληλη σχέση μαζί του για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά από αυτό εγώ της είπα ότι θα χωρίσουμε, γιατί αυτό που είχε κάνει δεν μπορούσα να το συγχωρήσω. Η Ρούλα μου έλεγε πως δεν έπρεπε να χωρίσουμε, αλλά εγώ είχα πάρει ήδη την απόφασή μου. Εκείνη άρχισε να με απειλεί πως αν χωρίζαμε δε θα έβλεπα ποτέ ξανά τα παιδιά μας και θα διεκδικούσε ό,τι περιουσιακό στοιχείο είχαμε, δηλαδή ένα αμάξι και δύο μηχανάκια», φέρεται να κατέθεσε ο Μάνος Δασκαλάκης.

Όσο για τη Ρούλα ως μητέρα, σημείωσε πως σίγουρα αγαπούσε τα παιδιά τους, αν και όσα έχουν αποκαλυφθεί έχουν ανατρέψει όλα όσα πίστευε έως τώρα.

«Πιστεύω ότι αγαπούσε τα παιδιά μας, όπως τα αγαπούσα κι εγώ. Βέβαια οι εξελίξεις στην υπόθεση της Τζωρτζίνας ανατρέπουν όλα όσα είχα στο μυαλό μου για τη γυναίκα αυτή. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, μέχρι τώρα τουλάχιστον, η Ρούλα φαίνεται ότι έδωσε την ουσία αυτή που σκότωσε την Τζωρτζίνα. Δε θέλω προς το παρόν να πάρω κάποια θέση για το τι μπορεί να έγινε με τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας κι αναμένω τα στοιχεία, γιατί μόνο με αυτά θα αποδειχτεί πώς πέθαναν έτσι ξαφνικά κι αν ο θάνατός τους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια», υποστήριξε.

Οι άντρες του Ανθρωποκτονιών τον ρώτησαν για τα σημάδια στο πρόσωπο της Μαλένας. Εκείνος απάντησε ότι δεν τα είδε ποτέ.

«Τη μέρα που πέθανε η Μαλένα ή άλλη προηγούμενη μέρα, δε θυμάμαι να παρατήρησα οποιοδήποτε τραύμα ή σημάδι στο πρόσωπό της, αλλά ούτε και στο υπόλοιπο σώμα της. Το πρόσωπό της εγώ το θυμάμαι καθαρό. Ακόμα και μετά την ανάνηψη που μας άφησαν να μπούμε μέσα στο δωμάτιο για να τη δούμε εγώ δεν παρατήρησα κανένα σημάδι. Σίγουρα ήμουν πολύ ταραγμένος εκείνη την ώρα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν υπήρχε κάποιο σημάδι. Θέλω εδώ να σας πω ότι το πρόσωπό της Μαλένας το είδε και η θεία μου, όσο το παιδί ήταν ακόμη στο ψυγείο του Νοσοκομείου Παίδων. Η θεία μου, μου είπε ότι η Μαλένα δεν είχε κανένα απολύτως σημάδι ή γρατζουνιά στο πρόσωπό της και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Όσον αφορά στον αιφνίδιο θάνατο της Ίριδας, υποστήριξε ότι απουσίαζε από το σπίτι, καθώς είχε αποφασίσει να χωρίσει με τη Ρούλα Πισπιρίγκου και βρισκόταν στην γκαρσονιέρα την οποία επρόκειτο να νοικιάσει μαζί με τη μητέρα και τον πατριό του.

«Μετά το θάνατό της Ίριδας γύρισα για λίγες μέρες στο σπίτι να είμαι μαζί με την Τζωρτζίνα και να τη στηρίξω. Δε γύρισα για την Ρούλα. Δεν αποκαταστάθηκε ποτέ η σχέση μας. Ήθελα απλά να βοηθήσω το παιδί μου στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Μετά από αυτές τις 2-3 μέρες όμως δεν άντεξα να μείνω κι άλλο στο σπίτι και αποφάσισα να φύγω πάλι» φέρεται να κατέθεσε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι όταν έφτασε στο σπίτι το πρωί που πέθανε η Ίριδα εκείνος ήταν που βρήκε το πανάκι στο κρεβάτι του μωρού και είπε στην Δήμητρα Πισπιρίγκου να το παραδώσει στην αστυνομία.

Σημείωσε δε ότι ούτε και στην Ίριδα παρατήρησε τα σημάδια στο στόμα και κάτω από τη μύτη, σε πλήρη αντίθεση με την αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία φέρεται να κατέθεσε πως τα σημάδια αυτά τα είδε και δεν υπήρχαν το προηγούμενο βράδυ του θανάτου της.

Από την πλευρά της η Ρούλα Πισπιρίγκου που αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, για τους οποίους θεωρείται ύποπτη, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Μέσα από τις δηλώσεις του δικηγόρου της, Ο. Παπαδόπουλου, φαίνεται ότι αμφισβητεί το πόρισμα Καρακούκη – Καλόγρηα, ενώ αναφέρεται σε μια σειρά από καταθέσεις αλλά και δηλώσεις ιατροδικαστών, που όπως πιστεύει, δείχνουν ότι η ίδια δεν έχει ευθύνη για τους θανάτους των παιδιών της.

«Η 33χρονη που για την ώρα θεωρείται ύποπτη για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, επικαλείται σταθερά τα πρώτα ιατροδικαστικά πορίσματα. Επαναλαμβάνει πως η αλήθεια αποτυπώνεται σε αυτά και όχι στα στοιχεία του τελευταίου», δήλωσε ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

