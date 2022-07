Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου για ακρίβεια: Θα στηρίξουμε τους πιο αδύναμους

Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στη σύντομη συνομιλία τους κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού από την Πρόεδρο αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα της ακρίβειας και της ενέργειας.

«Στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους πιο αδύναμους ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες από το πρωτοφανές κύμα εισαγόμενης ακρίβειας» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε τον «κρίσιμο γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλη εισόδου φυσικού αερίου προς της Ευρώπη στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας των ευρωπαϊκών χωρών.

Επίσης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, λέγοντας ότι «αποτελεί ορόσημο ιδίως στον τομέα σύνδεσης των πανεπιστημίων μας με την αγορά εργασίας».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος σημείωσε ότι «έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολους μήνες για να αντιμετωπίσουμε την κρίση το συντομότερο δυνατόν» και π ως «η ΕΕ προσπαθεί συντονισμένα να αντιμετωπίσει την κρίση της ενεργειακής ακρίβειας».

Επισήμανε επίσης ότι «η ελληνική κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη από ανταγωνιστικά πανεπιστήμια που αποτελούν την κινητήριο δύναμη της έρευνας, της εξέλιξης και της πρωτοπορίας».

