ΕΛΑΣ: συμμορία διέπραττε απάτες μέσω... e-shops (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους μετά από έρευνα της Αστυνομίας. Το ποσό "μαμούθ" που κατάφεραν να αποσπάσουν

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης (ο «αρχηγός» και τρία ηγετικά) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ κατηγορούνται 16 ακόμη μέλη της.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, εξαρθρώθηκε Εγκληματική Οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).

"Έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες (06-07-2022) πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν τέσσερα (4) μέλη της οργάνωσης, ο «αρχηγός» και τρία ηγετικά μέλη της.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν τρείς άνδρες και μια γυναίκα, ενώ κατηγορούνται δεκαέξι (16) ακόμη μέλη της και ειδικότερα δώδεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Η εγκληματική οργάνωση είχε ως σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, με την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε, οι εν λόγω δράστες υπό την διεύθυνση του «αρχηγικού» στελέχους, από τον Μάιο του έτους 2020 και εντεύθεν, ίδρυσαν ή απέκτησαν τουλάχιστον (12) εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, εκ των οποίων οι έντεκα με έδρα την Ελλάδα και μία σε χώρα του Εξωτερικού, μέσω των οποίων παριστάνοντας ψευδώς ότι διέθεταν προς πώληση διάφορα προϊόντα σε δελεαστικές τιμές, εξαπάτησαν τουλάχιστον (1.866) καταναλωτές, ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης έπεισαν τα θύματά τους να προκαταβάλουν το τίμημα των προϊόντων, που ήθελαν να αγοράσουν, σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και ακολούθως, έχοντας προαποφασίσει να μην παραδώσουν κανένα προϊόν στους προαναφερόμενους καταναλωτές, καρπώθηκαν το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος των (572.666,55) ευρώ, αφού πρώτα το διακίνησαν, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να του προσδώσουν νομιμοφάνεια, εξαπατώντας παράλληλα και τραπεζικά ιδρύματα.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, αφού συνέλεξε, ανέλυσε και αξιοποίησε στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, οργάνωσε και εκτέλεσε αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, χθες (06-07-2022) το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια αυτής, ενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε (4) οικίες, (1) αποθήκη, (2) οχήματα και μία θαλαμηγό που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου κατασχέθηκαν:



• μία πολυτελής θαλαμηγός, μήκους (27,20) m,

• (2) οχήματα, ήτοι ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο,

• το χρηματικό ποσό των (15.375) ευρώ,

• πιστόλι των 9 mm και (218) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• (8) φορητοί υπολογιστές,

• (26) κάρτες τραπεζών,

• (4) σκληροί δίσκοι υπολογιστών,

• (9) κινητά τηλέφωνα και (12) κάρτες SIM, καθώς και

• έγγραφα, ταμειακές μηχανές και σφραγίδες των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Ταυτόχρονα ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και να προσδιοριστεί επακριβώς από τους αρμόδιους φορολογικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, η ζημία που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου, την πρόληψη και καταπολέμηση της οργανωμένης διάπραξης απατών και της εγκληματικότητας εν γένει, θα συνεχιστούν".

