Μύκονος: Η ΕΛΑΣ ξήλωσε κύκλωμα που... έσπρωχνε στο νησί σκληρά ναρκωτικά (εικόνες)

Πως οι αστυνομικοί κατάφεραν και ξεσκέπασαν την δράση του κυκλώματος.

Εξαρθρώθηκε, έπειτα από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, πυρήνας κυκλώματος αλλοδαπών, που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικές ουσίες στη Μύκονο.

Συνελήφθησαν την Τετάρτη τρεις αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Επιπλέον, συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός για απόπειρα προμήθειας ναρκωτικών ουσιών.

Οργανωμένη εγκληματική οργάνωση με δομή και ρόλους

Όπως διακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού, οι κατηγορούμενοι είχαν οργανωθεί σε εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους (προμηθευτής με αρχηγικό ρόλο και διακινητές) και προέβαιναν σε διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών στο νησί, με μικροσυσκευασίες, σε ενδιαφερομένους χρήστες.

Ειδικότερα, για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας, από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου οργανώθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς που χειρίζονταν την υπόθεση, οι οποίοι, αφού σκιαγράφησαν την κινητικότητα των δραστών, προχώρησαν στον εντοπισμό και την επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους, τη στιγμή που μετακινούνταν σε νέο κατάλυμα, προκειμένου να αποκρύψουν τα ίχνη τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

437 ναρκωτικά δισκία XTC με απεικόνιση νεκροκεφαλής.

Τριμμένα δισκία XTC σε σκόνη βάρους -91,8- γραμμ.

72 γραμμ. ναρκωτική ουσία 2 c – b.

219,8 γραμμ. κοκαΐνη.

270,9 γραμμ. κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA).

155,7 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη.

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Τρία κινητά τηλέφωνα.

Το χρηματικό ποσό των 2.370 ευρώ.



Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνελήφθη ο τέταρτος αλλοδαπός, ο οποίος προσήλθε κατόπιν προκαθορισμένης συνάντησης στο σημείο, σκοπεύοντας να αγοράσει ναρκωτικά από τους διακινητές. Στην κατοχή του βρέθηκαν 0,5 γραμμ. κοκαΐνη, 3,7 γραμμ. κάνναβη, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 370 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

