Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου: Στάση εργασίας εργαζομένων και ηθοποιών

Κόντρα με το υπουργείο Πολιτισμού, που κατηγορεί τα σωματεία για την αναβολή της αυριανής πρεμιέρας.

"Το ΥΠΠΟΑ έχει κάνει αποδεκτό το αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων στο σύνολό του, και ως προς την αύξηση και ως προς την αναδρομικότητα. Παρόλα αυτά, τα Σωματεία αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αύριο, διακινδυνεύοντας μία παραγωγή που πληρώνεται από τους Έλληνες φορολογούμενους, στερώντας το κοινό από την πρόσβαση στον πολιτισμό, ζημιώνοντας το Εθνικό Θέατρο και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, και δημιουργώντας αβεβαιότητα για την αυριανή παράσταση για την οποία πολύς κόσμος έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει. Με άλλα λόγια, τα Σωματεία είναι διατεθειμένα να προκαλέσουν με προσχηματικό τρόπο μια τεχνητή κρίση, καθώς ουσιαστικά θα απεργήσουν, διεκδικώντας τα, κατά δική τους ομολογία, ήδη συμφωνηθέντα. Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε στην κρίση του κοινού, στο οποίο απολογούμαστε για την ταλαιπωρία". Με αυτά τα λόγια καταλήγει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, που απαντά στο από 7/7/2022 δελτίο Τύπου των ΣΕΗ και Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου και στην κήρυξη στάσης εργασίας αύριο σε Αθήνα και Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, από τις 20:00 ως τις 24:00 τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο αναφέρει ότι "σήμερα, 7 Ιουλίου 2022, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου, και του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με θέμα την αναπροσαρμογή της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης για την εκτός έδρας εργασία, για τους εργαζομένους του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ένα αίτημα που τέθηκε υπόψιν της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ από το ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου στις 9 Ιουνίου 2022". "Στη συνάντηση", συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, "ο Υφυπουργός ενημέρωσε τα δύο Σωματεία ότι και η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη είναι σύμφωνη για συνολική αύξηση 15% της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης, σε πλήρη ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος και ότι το ΥΠΠΟΑ έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς για κάθε τέτοια αναπροσαρμογή πρέπει πρώτα να εξευρεθεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. Επίσης, τους ενημέρωσε ότι η αύξηση θα ισχύσει αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 2022, όπως αιτήθηκαν, κάτι που επίσης έχει γίνει δεκτό και από το Υπουργείο Οικονομικών. Της σημερινής συνάντησης είχαν προηγηθεί, εξάλλου, διαβουλεύσεις και εκτενείς συζητήσεις με τη συμμετοχή και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Γιάννη Μόσχου, και τα περισσότερα από τα παραπάνω ήταν ήδη γνωστά στα Σωματεία".

Όπως συμπληρώνει το ΥΠΠΟΑ, "παρά λοιπόν τη συμφωνία που επετεύχθη, τα δύο Σωματεία εξέδωσαν δελτίο τύπου, με το οποίο ανακοινώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας αύριο, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, την ώρα που στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Μήδεια του Μποστ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, μία παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί, αφού επετεύχθη συμφωνία, τα δύο Σωματεία απειλούν να ακυρώσουν την αυριανή παράσταση. Σίγουρα όχι γιατί δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους. 'Αλλωστε, τα αναφέρουν στο ίδιο το δελτίο τύπου τους ως «συμφωνηθέντα». Απειλούν να την ακυρώσουν γιατί το ΥΠΠΟΑ δεν δεσμεύθηκε «με μια γραπτή δήλωση»".

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, "αυτό που δεν αναφέρουν στο δελτίο τύπου τους, είναι ότι η ικανοποίηση του αιτήματος απαιτεί νομοθετική τροποποίηση: Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω αναπροσαρμογή, θα πρέπει να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει τις εν λόγω αποζημιώσεις. Με άλλα λόγια, η ημερομηνία της ψήφισης της τροπολογίας δεν εξαρτάται μόνο από τη βούληση του ΥΠΠΟΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι εκπεφρασμένη κατά ομολογία των ίδιων των Σωματείων, αλλά και από τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου της Βουλής, κάτι για το οποίο το ΥΠΠΟΑ δεν μπορεί προφανώς να δεσμευθεί γραπτώς".

Η ανακοινώσεις των Σωματείων

Σε ανακοίνωσή του το ΣΕΗ αναφέρει πως σήμερα (7/7) πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, με επικεφαλής τον υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη.

«Ύστερα από εξαντλητικό διάλογο και μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία ξεκίνησε πριν από ένα μήνα με αίτημα την αναπροσαρμογή αποζημίωσης για την εκτός έδρας εργασία (10 ευρώ αύξηση στο ξενοδοχείο και 5 ευρώ για τα έξοδα διατροφής, δηλαδή από 95 ευρώ συνολική δαπάνη σήμερα στα 110 ευρώ εφεξής) και ύστερα από επίσημη ενημέρωση - διαβούλευση τόσο των διοικήσεων των Οργανισμών, όσο και του εποπτεύοντος υπουργείου Πολιτισμού (υπουργό Πολιτισμού, υφυπουργό Πολιτισμού), η αδυναμία ικανοποίησης - έστω και με μια γραπτή δήλωση - ότι τα συμφωνηθέντα σε προφορικό επίπεδο θα ικανοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου (οπότε και ξεκίνησαν οι περιοδείες), δεν μας αφήνει άλλα περιθώρια. Η απόφαση μας είναι η συνέχιση των κινητοποιήσεων με την πραγματοποίηση στάσης εργασίας αύριο, Παρασκευή 8 Ιουλίου, από τις 20:00 έως 24:00 τα μεσάνυχτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Από τη στάση εργασίας εξαιρούνται οι ταμίες εισιτηρίων για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού» σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ΣΕΗ.

Αντίστοιχα και το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου είχε ενημερώσει από χθες (6/7) για την επικείμενη στάση εργασίας ενώ προανήγγειλε «συνέχιση των κινητοποιήσεών μας, εάν δεν υπάρξει αποδεκτή λύση».

