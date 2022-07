Πολιτική

Ψυχικό: Επίθεση Ρουβίκωνα στην Πρεσβεία του Μαρόκου (εικόνες)

Επίθεση με μπογιές στην Πρεσβεία του Μαρόκου έκαναν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας. Για ποιο λόγο έγινε η παρέμβαση.

Επίθεση με μπογιές στην πρεσβεία του Μαρόκου στην Ελλάδα που βρίσκεται στην περιοχή του Ψυχικού πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής μέλη του Ρουβίκωνα.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, ψέκασαν με κόκκινη μπογιά την είσοδο της πρεσβείας.

Όπως αναφέρεται σε κείμενο που ανήρτησαν στην ιστοσελίδα του Ρουβίκωνα η παρέμβαση με την κόκκινη μπογιά έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες μετά τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορα του Μαρόκου με την Ισπανία όταν 23 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

