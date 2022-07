Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: η 14ωρη αγόρευση του Κούγια και τα τραγούδια στο κελί (βίντεο)

Πότε αναμένεται η απόφαση για το Δημήτρη Λιγνάδη

Περίπου στις 11 το βράδυ της Πέμπτης τελείωσε η 14ωρη αγόρευση του συνηγόρου του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξη Κούγια.

Για την απόφαση του δικαστηρίου έχουν δοθεί τρεις πιθανές ημερομηνίες 12, 13 και 18 Ιουλίου, με πιθανότερη την 12η Ιουλίου σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Αλέξης Κούγιας μιλώντας στο "Πρωινό" ανέφερε μεταξύ άλλων "είναι μία αδίστακτη κατασκευή λόγω αντιπαλότητας" ενώ σχετικά με τους καταγγέλοντες "κανείς δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, έχουν κοινή πορεία και κοινά κίνητρα" και εξέφρασε την βεβαιότητα για την αθώωση του πελάτη του "από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρος για την αθωώτητά του".

Όσο για την ψυχολογική του κατάσταση "έχει πολύ καλή ψυχολογία".

Αναφορά έκανε και για την κ.Κουρτέση "ήταν η δημιουργός της σκευωρίας και πληρώθηκε για αυτό" ενώ για το ΣΕΗ και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν "πρώτα πήγαν στο ΣΕΗ και μετά υπέβαλλαν μήνυση οι καταγγέοντες" ενώ για τη θέση που κράτησε στην υπόθεση Λιγνάδη "έγινε χορηγός του Ν.Σ".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συγκρατούμενοι του Λιγνάδη είναι ένας επίορκος αστυνομικός, ένας που κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών, ένας κατηγορούμενος για φόνο αλλά και κατηγορούμενος για ληστείς και οπλοκατοχή.

Βίντεο - ντοκουμέντο από το εσωτερικό των φυλακών έφερε στο φως η εκπομπή "Το Πρωινό" που δείχνει κρατούμενους φυλακών να τραγουδούν στο κελί του σκηνοθέτη και να αναρτούν έπειτα το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν φαίνεται στο βίντεο να παρευρίσκεται ο σκηνοθέτης. Αίσθηση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ύπαρξης κινητών τηλεφώνων ανάμεσα στους κρατούμενους.

Άμεση ήταν η διάψευση από την πλευρά του κ. Κούγια και σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρει

"Πριν από λίγα λεπτά ο κ. Δημήτριος Λιγνάδης, εντολέας του επικεφαλής του γραφείου μας κου Αλέξη Κούγια, μάς ενημέρωσε ότι στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 οι παρουσιαστές Γεώργιος Λιάγκας και Φαίη Σκορδά παρουσίασαν ένα βίντεο με κάποιους, για τους οποίους είπαν ότι διοργάνωσαν πάρτι με μπουζούκια στις φυλακές Κορυδαλλού, και ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι αυτό το πάρτι έγινε στο κελί που κρατείται ο κ. Δημήτριος Λιγνάδης και ότι δήθεν συμμετείχε και αυτός.

Η είδηση είναι παντελώς ψευδής και συκοφαντική, όσον αφορά τον κ. Λιγνάδη, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Κανένα πάρτι δεν έγινε στο κελί που κρατείται ο κ. Δημήτριος Λιγνάδης και ούτε αυτός ούτε οι συγκρατούμενοί του στο ίδιο κελί έχουν καμία σχέση με αυτό που προβλήθηκε.

Η πληροφορία που μας έδωσε ο κ. Λιγνάδης είναι ότι αυτό που δημοσιοποιήθηκε, διοργανώθηκε και έγινε σε εντελώς διαφορετικό κτίριο από αυτό, στο οποίο κρατείται ο κ. Λιγνάδης, και το κελί, στο οποίο κρατούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι σε εντελώς διαφορετική πτέρυγα, η οποία απέχει από το κελί του κου Λιγνάδη και των συγκρατουμένων του τουλάχιστον 100 μέτρα.

Η εντολή, την οποία λάβαμε, είναι να μηνύσουμε άμεσα τον οιονδήποτε συμμετείχε μαζί με τους Γιώργο Λιάγκα και Φαίη Σκορδά στην προβολή και τον σχολιασμό αυτής της συκοφαντικής δυσφημήσεως, και να καταθέσουμε και αγωγή, ζητώντας το ποσό των 200.000 ευρώ.

Τόσο ο κ. Λιγνάδης όσο και όλοι εμείς οι δικηγόροι του γραφείου του κου Αλέξη Κούγια θα αναζητήσουμε και τους ηθικούς αυτουργούς αυτής της συκοφαντικής δυσφημήσεως και θα τους μηνύσουμε και θα τους ενάγουμε.

Αθήνα, 08/07/2022

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Χ. Κούγιας

ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής: Πειθαρχικά μέτρα για το βίντεο

Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, προχώρησε στη λήψη άμεσων πειθαρχικών μέτρων με αφορμή βίντεο που αναπαράγεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από κελί κρατουμένου σε Κατάστημα Κράτησης. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε:

1. Επείγουσα πειθαρχική και προκαταρκτική εξέταση του συμβάντος που έλαβε χώρα την 7η Ιουλίου 2022, βραδινές ώρες, στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

2. Άμεση διενέργεια έρευνας σε δύο συγκεκριμένες πτέρυγες (Ζ και ΣΤ) που σχετίζονται με το συμβάν και στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις (3) συσκευές κινητών τηλεφώνων.

3. Άμεση απομάκρυνση και αντικατάσταση του προσωπικού που έφερε την ευθύνη της φύλαξης και επόπτευσης των εν λόγω χώρων του Καταστήματος.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής δεν ανέχεται έκνομες ενέργειες στα Καταστήματα Κράτησης και τηρεί τους κανόνες της σωφρονιστικής πολιτικής, ακριβώς όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

