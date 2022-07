Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τι μας επιφυλάσσει το καλοκαίρι σε όλους τους τομείς (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

"Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε συναισθηματικοί και θα θέλουμε να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί τους, αναζητώντας ο καθένας τη δική του θάλασσα" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή των καλοκαιρινώ προβλέψεων στην εκπομπή «Το Πρωινό»,

Όπως σημείωσε η αστρολόγος , " μετά τις 12 Αυγούστου θα θέλουμε να ξοδεύουμε περισσότερο σε ψώνια και καλοπέρασή" τονίζοντας πως "γενικά θα είναι ένα καλοκαίρι που θα επιζητούμε τον έρωτα και την αγάπη"

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

