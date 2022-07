Κοινωνία

Αθήνα: Χειροπέδες σε ληστές στα βόρεια προάστια

Οι ληστές μεταξύ άλλων επιτέθηκαν και έκλεψαν αστυνομικό εκτός υπηρεσία.



Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 6-7-2022 στην περιοχή του Αμαρουσίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 3 Έλληνες για ληστεία και διακεκριμένες κλοπές στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 6ης Ιουλίου οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εισήλθαν σε μαρμαράδικο στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα και προκάλεσαν υλικές ζημιές στο χώρο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που διενεργούσαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, τους εντόπισαν, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τ.Α. Αμαρουσίου.

Επιπροσθέτως, όπως προέκυψε από την έρευνα της Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Τ.Α. Κηφισιάς, οι κατηγορούμενοι το μεσημέρι της 5ης Ιουλίου αποπειράθηκαν να διαρρήξουν οικία στα Βόρεια Προάστια. Εκεί έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενο αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός Υπηρεσίας, στον οποίο επιτέθηκαν και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, ενώ στη συνέχεια επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο διέφυγαν.

Τα προαναφερόμενα οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς και διαφυγής από τον τόπο του εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

