Κοινωνία

Μίνα Βαλυράκη: Επίθεση με μπογιές και πέτρες στο γραφείο του αδερφού της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οικογένεια Βαλυράκη θεωρεί ότι η επίθεση αυτή σχετίζεται με την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι με όρους οι δυο ψαράδες.

Της Κέλλης Χεινοπώρου

Ελεύθεροι θα αφεθούν οι δυο ψαράδες από την Ερέτρια, οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί πριν από ένα μήνα, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη.

Το βράδυ άγνωστοι επιτέθηκαν με μπογιές και πέτρες, στον επαγγελματικό χώρο, του αδελφού της χήρας Βαλυράκη.



Με μπογιές και πέτρες άγνωστοι επιτέθηκαν χθες βράδυ στο αρχιτεκτονικό γραφείο του αδελφού της χήρας Βαλυράκη. Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη κάνουν λόγο για προειδοποίηση από κυκλώματα όπως ισχυρίζονται που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του και την έρευνα που διεξάγεται.



Ο αδερφός της χήρας του Σήφη Βαλυράκη, Θανάσης Παπαθεοδώρου, ανέφερε: «Είχαν πετάξει κάτι μεγάλες πέτρες στα τζάμια και στα μάρμαρα και μπογιά στην πόρτα. Προφανώς ήταν μια προειδοποίηση. Το σύστημα δείχνει τα δόντια του».





Η οικογένεια Βαλυράκη θεωρεί ότι η επίθεση αυτή σχετίζεται με την υποθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, που πλέον μετά από κινήσεις της οικογένειας του εκλιπόντος βγήκε από το αρχείο και επέστρεψε στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.



όπως ανέφερε ο Θανάσης Παπαθεοδώρου, έχει προχωρήσει και σε μήνυση κατά αγνώστων: «Ασφαλώς και σχετίζεται με την υποθεση του Σήφη Βαλυράκη και με το κύκλωμα της Χαλκίδας. Εγώ προχώρησα σε μήνυση κατά αγνώστων».



Μόλις ένα μήνα μετά την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, οι δυο ψαράδες από την Ερέτρια σήμερα αφέθησαν ελεύθεροι με περιορισιτκούς όρους. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκίδας έγιναν δεκτές οι προσφυγές τους κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησής τους και αντικατάστασής τους με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης.

Οι δυο ψαράδες - που σύμφωνα με αυτοπτη μάρτυρα φέρεται να ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά με τον εκλιπόντα πολιτικό πριν αυτός πέσει στην θάλασσα και χάσει την ζώη του- επιμένουν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση.



Πάντως η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ συνέχίζει την έρευνα της και ήδη τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή και νέα στοιχεία για την υποθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Με υπόμνημα οι εξηγήσεις για Μαλένα και Ίριδα

Τροχαία σε Κηφισό και Νέα Φιλαδέλφεια - Νεκροί ένας 22χρονος και ένας 25χρονος (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: Ο επίλογος της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)