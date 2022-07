Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: Αποφυλακίζονται οι δύο ψαράδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθεροι θα αφεθούν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για την δολοφονία του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Δεκτό έγινε το αίτημα αποφυλάκισης των δύο ψαράδων, οι οποίοι είχαν τεθεί από τα μέσα Ιουνίου σε προσωρινή κράτηση για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του πρώην υπουργού αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε δεκτό το αίτημα που υπέβαλαν οι δικηγόροι των δύο ψαράδων ζητώντας την αντικατάσταση της προσωρινής τους κράτησης με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του ανακριτή για τους δύο ψαράδες – που οδήγησε και στην προφυλάκισή τους – ήταν «καταπέλτης», ενώ περιγραφόντουσαν τα μαρτυρικά, τελευταία λεπτά που πέρασε ο Σήφης Βαλυράκης. Στην 16σέλιδη απόφαση δεν διαφαίνεται κάποια αμφιβολία για την ενοχή τους και περιγράφεται με λεπτομέρειες ο τρόπος με τον οποίο η βάρκα τους χτύπησε με την προπέλα και τα υδροπτερύγιά του τον Σήφη Βαλυράκη. «Εν γνώσει σας», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι τελευταίες στιγμές του 79χρονου πρώην πολιτικού. «Προσεγγίσατε τον Ιωσήφ Βαλυράκη, ο οποίος κινούταν με το σκάφος του “ΜΙΝΑ” και, αφού παρεμποδίσατε την πορεία ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια με την χρήση ενός ξύλινου κονταριού τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα» αναφέρει ο ανακριτής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ηλεία - Σηκώθηκαν ενάερια μέσα

Στον Ολυμπιακό ο Αϊζέια Κάνααν

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τι μας επιφυλάσσει το καλοκαίρι σε όλους τους τομείς (βίντεο)