Σήφης Βαλυράκης: Εμπλοκή κι άλλου σκάφους “βλέπουν” οι κατηγορούμενοι

Τα στοιχεία που κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι και οι νέες μαρτυρίες από πλευράς τους. Η πλευρά της οικογένειας του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου και του Κώστα Τάτση

Νέα προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και πάλι οι δυο ψαράδες από την Ερέτρια που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην υπόθεση θανάτου - πριν από ένα χρόνο- του Σήφη Βαλυράκη. Οι δυο άνδρες δεν εμφανίστηκαν στα δικαστήρια Χαλκίδας, οι συνήγοροί τους όμως κατέθεσαν νέα στοιχεία για εμπλοκή ενός άλλου σκάφους, το οποίο η πλευρά των ψαράδων ισχυρίζεται ότι πλησίασε το φουσκωτό του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και εναπλάκη στον μοιραίο διαπληκτισμό.

«Υπάρχουν μαρτυρίες για ύπαρξη σκάφους, όχι των ψαράδων εμείς μέσα από έρευνα έχουμε καταλήξει ποιο σκάφος είναι αυτό», δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Δημήτρης Καρβέλης.

«Σε όλες τις δηλώσεις τους πριν μιλούσαν για ατύχημα, τώρα ξαφνικά αναγνωρίζουν εμπλοκή άλλου σκάφους, αλλά «δεν είμαι εγώ», δηλαδή τώρα δεν αμφισβητούν δολοφονία, αλλά λένε δεν ήταν από το δικό τους σκάφος

Ο συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη, Κώστας Παπαδάκης δήλωσε ότι, «οι συνήγοροι των κατηγορουμένων κατέθεσαν και λίστα νέων μαρτύρων οι οποίοι αναμένεται να βεβαιώσουν ότι στις 24 Ιανουαρίου του 2021, την ημέρα που εντοπίστηκε ο Σήφης Βαλυράκης νεκρός ανοιχτά της Ερέτριας , οι δυο ψαράδες δεν είχαν βγει στην θάλασσα, ενώ είχαν δεμένο το σκάφος στο λιμάνι της Ερέτριας».

«Το σκάφος φαίνεται από δορυφόρους ότι ήταν στο λιμανάκι, παραμύθια όλα αυτά», δήλωσε ο θείος κατηγορούμενων.

«Υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες που λένε ότι το σκάφος δεν ήταν στο λιμάνι και φωτογραφίες με το αυτοκίνητο των κατηγορούμενων στο λιμάνι», συμπλήρωσε ο Κώστας Παπαδάκης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, την μοιραία ημέρα του θανάτου του, ο Σήφης Βαλυράκης φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με κάποιους ψαράδες. Ο θάνατός του οφείλεται σε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα που προκλήθηκαν από την προπέλα κατά την πτώση στη θάλασσα. Η υπόθεση αρχικά είχε τεθεί στο αρχείο, όμως επέστρεψε στο στάδιο της ανάκρισης έπειτα από προσφυγή της οικογένειας Βαλυράκη με νέα στοιχεία.

