Τροχαία - Ιαβέρης στον ΑΝΤ1: 1200 άνθρωποι κάθε χρόνο σκοτώνονται στην άσφαλτο (βίντεο)

Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, με αφορμή τους 4 νεκρούς σήμερα σε θανατηφόρα τροχαία, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, για τα τροχαία δυστυχήματα που στοιχίζουν την ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στην χώρα μας κάθε χρόνο.

Έκανε λόγο για "εικονική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και κατ’ επέκταση και των νεκρών με την πανδημία" και όπως είπε "τώρα που μας άφησαν ελεύθερους αρχίσαμε πάλι να κινούμαστε πιο γρήγορα και περισσότερο", που σημαίνει όπως ανέφερε ότι επιστρέφουμε στα προηγούμενα ποσοστά, δηλαδή "τρεις νεκροί σίγουρα επί τόπου και ένας μετά που καταλήγει μετά από 1-2 μήνες στο νοσοκομείο".

"Αυτό σημαίνει 4 νεκροί κάθε ημέρα και 1200 νεκροί το χρόνο", υπογράμμισε ο κ. Ιαβέρης και επισήμανε ότι "το 2022 δεν επιτρέπεται να μην φοράμε ζώνη μπροστά κατά 35%, ζώνη στο πίσω κάθισμα κατά 95% και κράνος να μην φοράει πάνω από το 50%".

"Νέα παιδιά χάνονται στον δρόμο, είναι το μεγαλύτερο πλήγμα μια οικογένειας ανέφερε και πρόσθεσε ότι μιλάμε για γενοκτονία που συντελείται εδώ και δεκαετίες και κανείς δεν κάνει τίποτα", σημείωσε ακόμα ο κ. Ιαβέρης.

