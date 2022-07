Οικονομία

ΕΟΠΥΥ: Αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη σε βάρος του Οργανισμού

Πως εκβίαζαν γιατρούς και αποσπούσαν ψευδείς συνταγές ναρκωτικών σκευασμάτων.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Για την υπόθεση συνελήφθη ένα άτομο και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία – κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμα ένα άτομο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, από τον Απρίλιο του 2021, οι τουλάχιστον τέσσερις εμπλεκόμενοι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για την υλοποίηση της παράνομης δραστηριότητάς τους, προμηθεύονταν μεγάλο αριθμό φαρμακευτικών ναρκωτικών δισκίων, μέσω υφαρπαχθέντων ιατρικών συνταγών, ενώ για την έκδοση των συνταγών προέβαιναν στην υποκλοπή προσωπικών στοιχείων ασφαλισμένων.

Ακολούθως, προσέγγιζαν ιατρούς για τη συνταγογράφηση, είτε παραπλανώντας τους ως προς την πραγματική τους ταυτότητα, είτε προσποιούμενοι υπαλλήλους ιδρυμάτων, πετυχαίνοντας έτσι την έκδοση ψευδών ιατρικών συνταγών και την εξαπάτηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που κατέβαλε αποζημίωση για την εκτέλεσή τους. Μάλιστα, σε περίπτωση άρνησης των ιατρών να εκδώσουν τις ιατρικές συνταγές τους εκβίαζαν με απειλές κατά των ίδιων ή συγγενικών τους προσώπων.

Με την μέθοδο αυτή η οργάνωση πέτυχε την έκδοση τουλάχιστον 74 ψευδών ιατρικών συνταγών ναρκωτικών σκευασμάτων, από 9 διαφορετικούς ιατρούς, χρησιμοποιώντας τους ΑΜΚΑ 23 ασφαλισμένων, εν αγνοία τους, που αντιστοιχούν σε 5.520 ναρκωτικά δισκία.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

