Θεσσαλονίκη: έκρυβε όπλα σε παρεκκλήσι (εικόνες)

Ακόμα και μέσα στο παρεκκλήσι έκρυβε όπλα ο συλληφθείς.

Όπλα ακόμα και σε παρεκκλήσι έκρυβε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί όπλων και για απείθεια.

Έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, χθες το πρωί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του στην περιοχή των Διαβατών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και σε χρηματοκιβώτιο επιμελώς κεκαλυμμένο ως παγκάρι παρεκκλησίου στην αυλή της οικίας του, βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 υποπολυβόλο με 4 γεμιστήρες και 53 φυσίγγια.

Επιπλέον, σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 περίστροφο,

17 φυσίγγια,

2 πομποδέκτες επικοινωνίας,

Ηλεκτρονικές συσκευές,

Διαρρηκτικά εργαλεία και

Κουλούρες χαλκού συνολικού βάρους 150 κιλών, των οποίων η νόμιμη κατοχή ερευνάται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

