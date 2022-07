Οικονομία

Ρεβίθια: παγκόσμια έλλειψη “προ των πυλών”

Δραματικές προειδοποιήσεις από τους καλλιεργητές, μετά και τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Για παγκόσμια έλλειψη ρεβιθιών προειδοποιούν οι καλλιεργητές. Σε αυτή την περίπτωση, σοβαρές προβλέπονται οι συνέπειες για τις χώρες που βασίζονται στα όσπρια ως βασική πηγή πρωτεΐνης.

Οι προμήθειες σε ρεβίθια θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 20% φέτος, σύμφωνα με την Global Pulse Confederation, καθώς οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και ο πόλεμος στην Ουκρανία έπληξαν την παραγωγή.

Επιπλέον, όπως δημοσιεύει η HuffingtonPost, οι κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχουν διακόψει τις αποστολές από τη Ρωσία, η οποία είναι συνήθως κορυφαίος εξαγωγέας ρεβιθιών που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Η σοδεία στην Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία δεν κατάφερε να σπείρει τη συνολική της σοδειά ρεβιθιού, λόγω του πολέμου, αφαιρώντας 50.000 τόνους που συνήθως προορίζονται για την Ευρώπη.

Η ζήτηση ξεπερνά τις προμήθειες, ενώ οι αποδόσεις από το Μεξικό στην Αυστραλία μειώθηκαν ως αποτέλεσμα καιρικών δεινών, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών.

Η τιμή μιας σειράς προϊόντων χούμους στα κύρια βρετανικά σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί έως και 100% από τον Ιανουάριο.

Οι αγρότες στις ΗΠΑ -στον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα ρεβιθιών στον κόσμο- φύτεψαν 5% λιγότερα στρέμματα φέτος. Συνεπώς, τα αποθέματα της χώρας μειώθηκαν περισσότερο από 10% σε σύγκριση με πέρυσι.

