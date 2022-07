Αθλητικά

Μπάσκετ νέων γυναικών: Η Εθνική “διέσυρε” την Αλβανία με 99 πόντους διαφορά!

Σαρωτικό ήταν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

μπάσκετ έκανε «σκόνη και θρύψαλλα» την Αλβανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20 που διεξάγεται στα Σκόπια. Η Εθνική ομάδα Νέων Γυναικώνέκανε «σκόνη και θρύψαλλα» την Αλβανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20 που διεξάγεται στα Σκόπια.

Το τελικό 119-20 αποδεικνύει ξεκάθαρα την χαώδη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την «γαλανόλευκη» να παίζει με «πατημένο το γκάζι» από την αρχή έως το τέλος του ματς και να φτάνει σε μία εντυπωσιακή νίκη με διαφορά 99 πόντων! Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής είναι η Τουρκία (10/7, 22:00), ο δυσκολότερος ίσως του ομίλου για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.





Δεκάλεπτα : 28-6, 61-8, 84-11, 119-20





Η ελληνική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Αλβανία. Μετά το 2-2 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης «έτρεξε» σερί 20-0 (22-2), για να κλείσει η πρώτη περίοδος με 28-6.





Η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στο +40 για την Εθνική στη δεύτερη περίοδο (48-8), με τρίποντο της Ιωάννας Χατζηλεοντή στο +51 (59-8) λίγο πριν το ημίχρονο (61-8 στο τέλος της περιόδου).





Με διαδοχικά καλάθια από τις Πολυμένη, Μποσγανά και Μιχαηλίδου η διαφορά ανέβηκε στο 78-8, ενώ η Αλβανία έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων λίγο αργότερα (78-11) σδτο 28ο λεπτό της αναμέτρησης με τρίποντο της Μαρίνα Πελούμπι. Η Μποσγανά έγραψε το 93-13 στο 32΄ και λίγο αργότερα ήρθε από τη Δανάη Παπαδοπούλου το 101-13, πριν »«γραφτεί» το τελικό 119-20.

Διαιτητές: Μαρκίς (Ρουμανία), Κούτσιρεκ (Τσεχία), Βάιβερς (Λουξεμβούργο)





Ελλάδα (Νίκλας): Μπουντούρη 8, Δερμιτζάκη 5 (1), Μιχαηλίδου 6 (1), Παπαδοπούλου 14, Στεργάκη 9, Μποσγανά 19 (3), Χατζηλεοντή 22 (1), Φάρρου, Γούλα 2, Πολυμένη 20 (5), Πρφίτη 12 (2), Σακελλαρίου 2.