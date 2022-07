Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: αγνοούνται λουόμενοι στο Ποσείδι

Απο την παρέα των λουόμενων, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν, έχει εντοπιστεί μόνο ένας άνδρας.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό δύο λουόμενων στη θαλάσσια περιοχή στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

Πρόκειται για δύο λουόμενους, που αγνοούνται στη θάλασσα.

Λουόμενοι είδαν αρχικά τρία άτομα να παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και ειδοποίησαν το λιμενικό, περίπου στις 18:30.

Πριν από λίγη ώρα ένας εκ των τριών, αλλοδαπός, εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο ατόμων συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και ένα περιπολικό όχημα.

Πηγή: thestival.gr

