Γερμανία: Γυναίκες ναρκώθηκαν με “χάπια βιασμού” σε πάρτι του SPD

Σάλος στην Γερμανία. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Οι καλεσμένοι έμπαιναν με πρόσκληση. Μια 21χρονη υπέβαλε μήνυση.



Τουλάχιστον εννέα γυναίκες που παρευρέθηκαν σε μια εορταστική εκδήλωση του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, στην οποία συμμετείχε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ναρκώθηκαν με λεγόμενα «χάπια βιασμού», ανέφερε σήμερα το SPD στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η αναστάτωση είναι πολύ μεγάλη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από την εφημερίδα Tagesspiegel.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι διερευνά υπόθεση σοβαρής σωματικής βλάβης μετά από μήνυση μιας 21χρονης κατά αγνώστου. «Συμβουλεύω όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν καταγγελία», έγραψε επίσης στο Twitter μια αξιωματούχος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Κάτια Μαστ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί εννέα θύματα, αλλά ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν απέκλεισε να υπάρχουν περισσότερα. Σε ένα e-mail προς τους συμμετέχοντες σε αυτό το καλοκαιρινό πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο κτίριο της καγκελαρίας, το SPD κατήγγειλε «μια τερατώδη πράξη που καταγγέλθηκε αμέσως από εμάς στην αστυνομία της Bundestag».

Περίπου χίλια άτομα συμμετείχαν στο παραδοσιακό καλοκαιρινό πάρτι του SPD που γίνεται πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο καγκελάριος αλλά και πολλοί βουλευτές και συνεργάτες τους. «Ήταν μια εσωτερική εκδήλωση. Μπορούσε κάποιος να μπει μόνο με πρόσκληση», είπε ο εκπρόσωπος. «Υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτηματικά, η αστυνομία ερευνά».

Σε μια ανακοίνωση, η αστυνομία του Βερολίνου, η οποία αναφέρεται σε ένα «καλοκαιρινό πάρτι πολιτικού κόμματος», τόνισε ότι ειδοποίθηκε από μια 21χρονη γυναίκα που την επομένη του συμβάντος δεν είχε καμία μνήμη της περασμένης βραδιάς. Η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και υπέβαλε μήνυση. Στο πάρτι, η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε καταναλώσει φαγητά και μη αλκοολούχα ποτά, ένιωσε άσχημα υποφέροντας από ναυτία και ιδιαίτερα ζαλάδες.

Η αστυνομία είπε ότι έχει ενημερωθεί για άλλες τέσσερις περιπτώσεις μέχρι στιγμής.

