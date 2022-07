Οικονομία

Eurogroup: το ψηφιακό ευρώ, η Κροατία και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023, αλλά και η υιοθέτηση του ευρώ από την Κροατία, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μεταβαίνει την Δευτέρα 10 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Συγκεκριμένα, αύριο Δευτέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα λάβει μέρος στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, στην οποία θα συζητηθούν οι μακροοικονομικές εξελίξεις και οι αλλαγές πολιτικών στην ευρωζώνη μέσα στο υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ευρωζώνη, με βάση το άρθρο IV του καταστατικού του Ταμείου.

Το Eurogroup θα συζητήσει, επίσης, την κατάσταση του προϋπολογισμού της ευρωζώνης ως συνόλου και τις κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει ακόμα συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις του ψηφιακού ευρώ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη χρήση μετρητών, καθώς και συζήτηση, στο πλαίσιο της ένταξης της Κροατίας στην ευρωζώνη, σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κανονισμό του Συμβουλίου αναφορικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), το οποίο θα συνεχίσει τις διαδικασίες ανάδειξης του νέου Εκτελεστικού Διευθυντή του ESM.

Πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί με την Ολλανδή ομόλογό του, κα. Sigrid Kaag.

Μεθαύριο, Τρίτη, ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ecofin, στην οποία θα συζητηθούν η υιοθέτηση του ευρώ από την Κροατία, η πορεία των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η τσεχική Προεδρία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων και το πρόγραμμα εργασιών της για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022, ενώ αναμένεται να εγκριθούν συμπεράσματα σχετικά με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις του 2022, στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών την οποία προβλέπει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

