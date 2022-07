Κοινωνία

Αλμυρός - Λούνα παρκ: Κατάθεση ψυχής από την μητέρα της ανήλικης που σκοτώθηκε

Τρία χρόνια μετά, η μητέρα του κοριτσιού και ολόκληρη η τοπική κοινωνία περιμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης.



Ικανοποιημένη από την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης λούνα παρκ, του τεχνικού ασφαλείας και του χειριστή του μηχανήματος είναι η μητέρα της 14χρονης Σεραΐνας, που βρήκε φρικτό θάνατο στην αυλαία της καθιερωμένης εμποροπανήγυρης του Αλμυρού το 2019.

Η Εισαγγελία Βόλου άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις η κ. Ιωάννα λέει πως «έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι δεν θα το αφήσει έτσι».

Η 52χρονη χαροκαμένη μητέρα ανοίγει την καρδιά της για πρώτη φορά μετά το τραγικό δυστύχημα, που ανέτρεψε βίαια την καθημερινότητά της ζωής της και του σπιτιού της ολόκληρου. Ολους αυτούς τους μήνες, τα χρόνια, δεν μπορούσε να το πράξει.

Ο σύζυγος της μετά την ενημέρωση για τον χαμό υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύτηκε σε Νοσοκομείο. Η ίδια προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει το σοκ για χάρη των άλλων δύο παιδιών της, αλλά, όπως λέει, είναι δύσκολο.

Η τραγική μητέρα ξεσπά. «Από το 2009 ήταν γνωστό πως το μηχάνημα είχε πρόβλημα. Γνώριζαν από το ατύχημα της Χαλκίδας. Ωστόσο, έπρεπε να σημειωθεί και θανατηφόρο», λέει. «Θέλω να τιμωρηθούν. Εχασα το παιδί μου, αλλά δεν νομίζω η Δικαιοσύνη να το αφήσει», προσθέτει.

Για το βράδυ του μοιραίου είναι όλα συγκεχυμένα στο μυαλό της 52χρονης. «Μας τηλεφώνησαν από το παζάρι. Δεν θυμάμαι ποιο άτομο, αλλά μάλλον κάποιο που ήταν εκεί. Μας είπε πως το παιδί τραυματίστηκε. Πηγαίνοντας στο Κέντρο Υγείας βρήκαμε άλλα. Προσπαθούσαν να μας πουν ότι ζούσε ακόμη, αλλά μετά από καιρό μας είπαν ότι εκείνη τη στιγμή τελείωσε, γιατί χτύπησε σε άλλο μηχάνημα», περιγράφει.

Κανένας δεν μπορούσε να διανοηθεί τι συνέβη. «Κάποια στιγμή δεν μας έπαιρνε ο ύπνος. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει να κλείνεις τα μάτια και να μην μπορείς να κοιμηθείς. Συνέβαινε για μήνες. Απευθυνθήκαμε σε ειδικό για βοήθεια. Στο σπίτι υπήρχαν εκνευρισμός, ξεσπάσματα. Αν είναι δυνατόν σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον να μην υπάρχουν αυτά από τη στιγμή που χάθηκε ένας άνθρωπος από το σπίτι και ειδικά παιδί».

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, ο Γολγοθάς συνεχίζεται, δεν μπορεί να αλλάξει η βίαιη ανατροπή, η Σεραϊνα, που έκανε όνειρα για τη ζωή να γίνει μηχανικός, είναι αδύνατο να γυρίσει πίσω.

«Για εμάς είναι δύσκολα, να σας πω την αλήθεια. Οταν έρχεται αυτή η ημερομηνία είναι πάντοτε δύσκολα και καθημερινώς πιο δύσκολα. Εχει αλλάξει τη ζωή μας η απώλεια. Η Σεραϊνα δεν έφταιγε σε κάτι, δεν ευθυνόταν για τίποτα. Ηταν ένα παιδί που δεν ξεχώριζε κανέναν. Ολοι οι άνθρωποι ήταν στα μάτια της ίδιοι με εκείνη. Είχε ανοιχτή καρδιά», σημειώνει.

Η 52χρονη έχει ακόμη ένα αγόρι, που είναι σήμερα 22 ετών και ένα κορίτσι που είναι 19. Τόσο εκείνη, όσο και ο σύζυγός της προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο και να διαχειριστούν την κατάσταση.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως η άτυχη 14χρονη, που πήγαινε συχνά στο λούνα παρκ, δεν ανέβαινε ποτέ στο εν λόγω μηχάνημα. Συνήθιζε να πηγαίνει στα συγκρουόμενα, αλλά εκείνη την ημέρα πήγε η παρέα της εκεί. Ηταν με τους φίλους της και άλλα παιδιά μεγάλα, τα οποία, όπως λέει η 52χρονη, τραυματίστηκαν και εκείνα καθώς κάηκαν στην πλάτη. Η πρώτη φορά που ανέβηκε στο χαλί η άτυχη κοπέλα ήταν όταν σημειώθηκε το δυστύχημα και το μηχάνημα ψυχαγωγίας μετατράπηκε σε παιχνίδι τρόμου και εφιάλτη.

«Αν γκρεμιζόταν το σπίτι μου, θα το ξανάχτιζα. Αυτοί έχασαν ένα μηχάνημα. Εγώ το παιδί μου, το οποίο δεν μπορώ να το φέρω πίσω. Δεν είναι το ίδιο», επισημαίνει.

Κι όμως, τρία ολόκληρα χρόνια οι κατηγορούμενοι δεν τηλεφώνησαν ποτέ για να ζητήσουν «συγγνώμη». «Ξένοι άνθρωποι και λένε «συλλυπητήρια». Δεν ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, μικρό παιδί ήταν. Και να έρθουν τώρα δεν θέλω. Δεν ήταν όταν έπεσε το παιδί μου», τονίζει.

Οσο πλησιάζει ο Αύγουστος οι μνήμες γίνονται πιο νωπές για την οικογένεια, η οποία έχει βρει συγκινητική συμπαράσταση από τους φίλους της 14χρονης, που επισκέπτονται ακόμη και σήμερα την αγαπημένη Σεραϊνα στο νεκροταφείο και της πηγαίνουν λουλούδια.

«Είναι σαν να τα έχω δικά μου αυτή τη στιγμή. Θα είχα ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία. Τώρα που έρχεται το παζάρι να ελέγξουν τα μηχανήματα όπως πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Ως γονέας σού κακοφαίνεται να χάσεις παιδί», καταλήγει.

