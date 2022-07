Παράξενα

Σπάρτη: Γαμπρός πήγε στο γάμο με νεκροφόρα! (εικόνες)

Επικός γάμος στη Σπάρτη. Μετά το μυστήριο ο γαμπρός έβαλε τη νύφη στην νεκροφόρα κι έφυγαν για την δεξίωση.



Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν, το Σάββατο, στην πόλη της Σπάρτης. Άναυδοι και με τα κινητά ανά χείρας οι πολίτες της Λακωνικής πρωτεύουσας παρακολουθούσαν το θέαμα ενός γαμπρού, εργαζομένου σε γραφείο τελετών, να κατευθύνεται με στολισμένη νεκροφόρα στην εκκλησία, με σκοπό να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του.

Μάλιστα, η νύφη ακολουθούσε τη νεκροφόρα με ένα τζιπ, κάνοντας την καθιερωμένη περατζάδα στους δρόμους της Σπάρτης, πριν την τελετή.

Φυσικά, το σκηνικό έγινε viral στην τοπική κοινωνία, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την τελετή, ο γαμπρός πήρε τη νύφη κι έφυγαν για τη δεξίωση με τη νεκροφόρα!

