Λακωνία

Σπάρτη: Γυναίκα μαχαίρωσε 50χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί το αιματηρό περιστατικό με "πρωταγωνίστρια" μία 47χρονη. Στο νοσοκομείο το θύμα. Τι συνέβη;

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στη Σπάρτη με την είδηση ότι μία 47χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιά έναν 50χρονο άνδρα, μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Οι λόγοι για τον τραυματισμό του 50χρονου δεν έχουν γίνει γνωστοί, ενώ το περιστατικό συνέβη στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Γυθείου, κοντά στην Τραπεζοντή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου ύστερα από επέμβαση, κατάφερε να διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η φερόμενη ως δράστις συνελήφθη και κρατείται στην Ασφάλεια Σπάρτης, η οποία διερευνά το περιστατικό.

Πηγή: flynews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 176 σημεία

Καιρός: μεταβλητοί άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίες την Παρασκευή