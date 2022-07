Πολιτική

Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση: Κρατάμε εφεδρείες για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους Δημάρχους της Ανατολικής Αττικής. Τι συζήτησαν.

Σύσκεψη με τους Δημάρχους Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας τα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη.

«Τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν στην Αυτοδιοίκηση τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασαν κατά πολύ πόρους οι οποίοι είχαν εκταμιευθεί την προηγούμενη δεκαετία», σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Αττικής, τόνισε την ανάγκη ενός συνολικού σχεδίου που θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής.

«Φαίνεται να λείπει από την Ανατολική Αττική ένα master plan ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλα τα επίπεδα της συζήτησης ως προς τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε τοπικό επίπεδο.Ενός συνολικού σχεδιασμού ο οποίος θα μας υποδείξει προτεραιότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία και κυρίως συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών δράσεων τις οποίες θα δρομολογήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Κάνουμε μία συνολική αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας των αποκεντρωμένων Διοικήσεων με κάποιες πρώτες παρεμβάσεις οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να γίνουν σύντομα: απλοποίηση γραφειοκρατίας, κυρίως, και μια πιο βαθιά πιο δομική παρέμβαση που θα αποτελέσει και προεκλογική μας δέσμευση για τη δεύτερη τετραετία σχετικά με τη συγκρότηση για τα επίπεδα διακυβέρνησης του κράτους», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός εστίασε και στην κυβερνησιμότητα των δήμων λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής: «Κάναμε παρεμβάσεις, έχουμε καινούριο εκλογικό νόμο, αλλά βλέπετε και εσείς ότι η κυβερνησιμότητα -ειδικά όταν πρέπει να διαχειριζόμαστε κρίσεις- και η σταθερότητα πρέπει να αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες ως προς την υποστήριξη που παίρνουν από το θεσμικό πλαίσιο, εν προκειμένω από τον εκλογικό νόμο», ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. «Συνιστά ελληνικό παράδοξο να θεωρείται εκλογικός αιφνιδιασμός η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό θα γίνει όμως. Γι’ αυτό και έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να υλοποιήσουμε το έργο μας, είτε μιλάμε για θεσμικές παρεμβάσεις, είτε μιλάμε κυρίως για την έναρξη, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση σημαντικών έργων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Πρέπει να έχουμε εφεδρείες για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ενεργειακή κρίση

Τέλος, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Έχουμε μπροστά μας και μία πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναζήσει εδώ και 50 χρόνια και για την οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε, ως κεντρική Κυβέρνηση, τις σχετικές εφεδρείες για να εξακολουθούμε να στηρίζουμε επιχειρήσεις, νοικοκυριά, κυβερνητικούς φορείς αλλά έχουμε αυτοπεποίθηση στις δυνατότητές μας και στον σχεδιασμό μας ότι και δύσκολος να είναι ο χειμώνας, έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες τα τρία χρόνια που είμαστε Κυβέρνηση, θα ξεπεράσουμε και αυτή».

Βορίδης: Θεσμικές κινήσεις για τα συμπτώματα ακυβερνησίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ανέδειξε τις θεσμικές κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα ακυβερνησίας που προκάλεσε η απλή αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα απαρίθμησε τα βήματα που έχουν γίνει για την αναμόρφωση της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ο κ. Βορίδης επισήμανε παράλληλα ότι το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, σε συνδυασμό με τη στελέχωσή τους με 150 οργανικές θέσεις μηχανικών, αποκαθιστά τη λειτουργία τους. Σημείωσε επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του 2023 θα δοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με έμφαση στη στελέχωση των Δήμων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, κάτι που θα συνδράμει σημαντικά τη λειτουργία τους.

Τέλος, εξήρε τη σημαντική οικονομική στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με γνώμονα την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Πέτσας: Έργα ύψους 198 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και την σταθερή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθενται για τη στήριξη των ΟΤΑ επεσήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

«Μέσω του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” έχουν ενταχθεί έργα ύψους 189 εκατ. ευρώ που αφορούν από παραδοσιακά έργα υποδομής (π.χ. αγροτική οδοποιία στο Λαύριο), έργα αστικής αναζωογόνησης (π.χ. ανάπλαση Δροσιάς στον Διόνυσο, ανάπλαση Νέας Μάκρης στον Μαραθώνα, πάρκο Λαθέα στις Αχαρνές), μέχρι έργα μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος (π.χ. ηλεκτροκίνηση στην Παλλήνη και στην Παιανία, ανακύκλωση στη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη) και ψηφιακού μετασχηματισμού (π.χ. Μαρκόπουλο). Επίσης έχουν δοθεί €63 εκατ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, από την πανδημία μέχρι ληξιπρόθεσμες υποχρεωσεις και ναυαγοσωστική κάλυψη. Ενώ για το ενεργειακό κόστος έχουμε διαθέσει €218 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι εκτιμώμενου ετήσιου πρόσθετου κόστους €270 εκατ. για ν’ απορροφήσουμε τους κραδασμούς».

Επιπλέον, ο κ. Πέτσας τόνισε τη σημασία της νέας πρόσκλησης για έργα οδοποιίας με έμφαση στην οδική ασφάλεια ύψους 335 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και απευθύνεται σε Δήμους και Περιφέρειες.

Καραγιάννης: Παρεμβάσεις περίπου 2 δισεκ. ευρώ στην Ανατολική Αττική

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την πλήρη αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής για περισσότερους από 400.000 κατοίκους στην Ανατολική Αττική σκιαγράφησε ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης.

«Οι παρεμβάσεις μας ανέρχονται σε περίπου 2 δισεκ. ευρώ και λύνουν ζητήματα ετών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν την αναπτυξιακή προοπτική που έχει ανάγκη η περιοχή. Προχωράμε σε οδικά έργα ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ και σιδηροδρομικά έργα 700 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα χρόνια η Αττική Οδός θα φτάνει σε Ραφήνα και Λαύριο, ενώ τα δύο σημαντικά αυτά λιμάνια θα συνδέονται μέσω του Προαστιακού Σιδηροδρόμου με το υπόλοιπο δίκτυο προσφέροντας καλύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις, ανοίγοντας, παράλληλα, τον δρόμο για την ουσιαστική αξιοποίηση της δυναμικής των δύο λιμανιών.

Με τα αντιπλημμυρικά έργα ύψους περίπου 300 εκ. ευρώ διευθετούμε δεκάδες ρέματα και θωρακίζουμε περιοχές όπως η Ραφήνα, ο Μαραθώνας και η Νέα Μάκρη από πλημμυρικά φαινόμενα», σημείωσε.

Ο κ. Καραγιάννης προσέθεσε πως παράλληλα είναι σε εξέλιξη «το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, που ανέρχεται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ».

Ζαχαράκη: Η περιοχή διαθέτει μια ενδοχώρα γεμάτη με επιλογές εναλλακτικού τουρισμού

Στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού στην Ανατολική Αττική, με διευρυμένη παροχή υπηρεσιών και σε συνεργασία με τους Δήμους, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη.

«Πέρα από τις διάσημες παραλίες, τις θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες της με τις μαρίνες και το 2ο μεγαλύτερο λιμάνι στη Ραφήνα, τη θεαματική αύξηση της κρουαζιέρας στο Λαύριο, τις δυνατότητες πολιτιστικού, θρησκευτικού και συνεδριακού τουρισμού αλλά και τουρισμού υγείας που προωθούμε ενεργά, η περιοχή διαθέτει μια ενδοχώρα γεμάτη με επιλογές εναλλακτικού τουρισμού, από οινοτουρισμό μέχρι περιπατητικό με το δίκτυο μονοπατιών και φυσιολατρικό τουρισμό. Προσφέρει ακόμα πολλές ευκαιρίες για city break και τη φιλοξενία digital nomads, γαστρονομικό τουρισμό και οινοτουρισμό και ευρεία γκάμα σύνδεσης πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Το ΙΕΚ Τουρισμού στην Ανάβυσσο δείχνει πραγματικά τη δύναμη που έχει η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο να οδηγήσει σε καλές δουλειές και σε συνεχή βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του και βέβαια η αξιοποίηση της διφυούς εκπαίδευσης για τη βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης», δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη.

«Η ύπαρξη αλλά και η επικείμενη ενίσχυση αυξημένων συγκοινωνιακών υποδομών (Αερολιμένας Αθηνών, οδικό δίκτυο) δίνει επίσης τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε προορισμούς με σημείο εκκίνησης τα λιμάνια της, ενώ η περιοχή συγκεντρώνει επίσης έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον με άμεσες επενδύσεις στο χώρο των ξενοδοχείων», προσέθεσε η Υφυπουργός.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, ο δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, ο δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, ο δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζούτσος, ο δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρνούς, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, ο δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου, ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης και ο αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Δημήτρης Κολιαβασίλης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, η Υφυπουργός Τουρισμού και υποψήφια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, Σοφία Ζαχαράκη, οι Βουλευτές Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης.

