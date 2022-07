Life

ΑΝΤ1 - Λιάγκας ανανέωσαν την συνεργασία τους

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον παρουσιαστή και την συνέχιση της συνεργασίας του με τον σταθμό.

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε «με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού, «Ο δημοσιογράφος-παρουσιαστής θα συνεχίσει να ανήκει στην οικογένεια του ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια».

«Ο Γιώργος Λιάγκας, έχοντας όπως πάντα σε πρώτο πλάνο τη δημοσιογραφική του ταυτότητα, θα αναδεικνύει το αποτύπωμα της καθημερινότητας, με την ευθύτητα και τον ορμητικό του λόγο», καταλήγει ο ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του ΑΝΤ1 με την συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό», Φαίη Σκορδά.

Ο ΑΝΤ1 ευχήθηκε στην Φαίη Σκορδά καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

