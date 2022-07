Κοινωνία

Ιλίσια: Φωτιά σε τράπεζα (βίντεο)

Μία γυναίκα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες λόγω των καπνών από τη φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε σε υποκατάστημα τράπεζας στα Ιλίσια, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η φωτιά ξέσπασε στο εσωτερικό της τράπεζας, η οποία ήταν κλειστή, και γρήγορα οι καπνοί ανέβηκαν προς τα πάνω, στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που βρίσκεται εκεί.

Μία γυναίκα από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας από πάνω αισθάνθηκε αδιαθεσία και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε εκεί.

Ο υπεύθυνος της τράπεζας μετέβη στο σημείο, άνοιξε το χώρο και μπήκαν μέσα οι πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Τότε, διαπιστώθηκε ότι, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα στο κλιματιστικό.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής μετέβη στο σημείο.

