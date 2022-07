Πολιτισμός

Ξαρχάκος: Συναυλία στο Περιστέρι προς τιμήν του μουσικοσυνθέτη (εικόνες)

Ο Κώστας Καραμανλής απένειμε στον Σταύρο Ξαρχάκο Τιμητική Διάκριση. Παρών στην συναυλία και ο Δημήτρης Κουτσούμπας.



Τιμητική εκδήλωση – συναυλία για τον Σταύρο Ξαρχάκο, διοργάνωσε στο Άλσος Περιστερίου, ο δήμος Περιστερίου.

Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης στην πρόσκλησή του, υπογραμμίζει: «Τιμούμε τον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη και μαέστρο, Επίτιμο Δημότη της πόλης μας, Σταύρο Ξαρχάκο. Τον ευχαριστούμε».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε προβολή βίντεο με την ζωή του Σταύρου Ξαρχάκου, ομιλίες από το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, τους δημοσιογράφους Γιώργο Τσάμπα και Γιώργο Λιάνη, τον γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής απένειμε στον Σταύρο Ξαρχάκο Τιμητική Διάκριση.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, σεβόμενος τις χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσαν το θέατρο του Άλσους Περιστερίου για να τιμήσουν τον Σταύρο Ξαρχάκο, αν και είχε προγραμματιστεί να μιλήσει για το έργο και την προσφορά του μεγάλου μαέστρου, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, αποφάσισε να μην εκφωνήσει την ομιλία του, αναφέρουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα – συναυλία με τους: Ελένη Βιτάλη, Χρήστο Θηβαίο, Κώστα Μακεδόνα, Μανώλη Μητσιά, Γιώργο Νταλάρα και Ηρώ Σαΐα.

Σε σύντομη ομιλία του ο Σταύρος Ξαρχάκος ευχαρίστησε για την εκδήλωση την οποία την δέχθηκε με συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης.

