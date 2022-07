Οικονομία

Εξοικονομώ 2021: Λήγουν οι προθεσμίες

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021».

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 του ΥΠΕΝ. Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ανακοινώθηκαν στις 28/4 τα αρχικά αποτελέσματα υποβολών μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων, βάσει των οποίων υποβλήθηκαν 87.246 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 40.012 χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως επιλέξιμες και οι 47.234 ως επιλαχούσες.

Στη φάση των αιτήσεων δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά φακέλου συμμετοχής. Για τις αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις, στις 20/5/2022 ξεκίνησε η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται και ιδίως της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ), η οποία λήγει στις 19/7/2022.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, ήδη στο διάστημα από 20/5 δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι έχουν συμπληρώσει ψηφιακά τα δικαιολογητικά υπαγωγής και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων νομιμότητας, χρήσης, επιφανείας και παλαιότητας του ακινήτου, και εν τέλει για την κατάταξη των αιτήσεων.

Επίσης, τονίζεται ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτήσεων (πλην ειδικών περιπτώσεων και πρόσφατης απόκτησης) ο έλεγχος των δικαιολογητικών, των στοιχείων και η αξιολόγηση-κατάταξη γίνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΤΕΕ, παρά τον διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό της ολοκλήρωσης διαδικασιών από ενδιαφερόμενους και τους συμβούλους τους, εκκρεμούν ακόμη πολλές χιλιάδες αρχικά επιλέξιμων αιτήσεων για συμπλήρωση δικαιολογητικών και ΗΤΚ.

Έτσι, όσοι δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και Ηλεκτρονική Ταυτότητα εντός της προθεσμίας που λήγει στις 19/7/2022 κινδυνεύουν να μην ενταχθούν στους Προσωρινούς Πίνακες Επιλέξιμων-Επιλαχουσών αιτήσεων που θα εκδοθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και αντιθέτως να καταταγούν στους πίνακες Απορριπτέων Αιτήσεων.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΕΕ, το διάστημα μέχρι τις 19/7 θεωρείται κρίσιμο για την ολοκλήρωση των εκκρεμών αιτήσεων και καλούνται όλοι να συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών που τους αφορούν, ώστε να υπάρξουν γρήγορα τα οριστικά αποτελέσματα και να ολοκληρωθούν η ηλεκτρονική διαδικασία και η ένταξη των προτάσεων, ώστε να γίνει νωρίτερα, ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα, η χρηματοδότηση των έργων και η λήψη της προκαταβολής της ενίσχυσης για τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται, ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» που σχεδίασε και εφαρμόζει το ΥΠΕΝ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0). Στο πλαίσιο του έργου επιχειρείται μία ευρείας κλίμακας προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και πολυκατοικίες σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύκλο έχει προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης 632 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, με έμφαση και υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. Παράλληλα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα ξεπεράσουν σε ύψος το 1 δισ. ευρώ αναμένεται σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα αλλά και των μηχανικών σε όλη τη χώρα.

