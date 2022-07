Πολιτική

Γερμανός πρέσβης για χάρτη Μπαχτσελί: Απαράδεκτη η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας

Ο Ερνστ Ράιχελ κοινοποίησε την ανάρτηση του πρωθυπουργού με την οποία καλούσε τον Ταγίπ Ερντoγάν να πάρει θέση για το θέμα.



Ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας πήρε ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ, όσον αφορά στον προκλητικό χάρτη του Ντεβλέτ Μπατχελί που δείχνει τα μισά νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη να ανήκουν στην Τουρκία.

«Η γερμανική θέση είναι ξεκάθαρη: Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ελλάδας είναι απαράδεκτη», έγραψε στο Twitter o Ερνστ Ράιχελ.

Μάλιστα, ο κ. Ράιχελ αναδημοσίευσε το χτεσινό tweet του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο οποίο ο Πρωθυπουργός καλούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεκαθαρίσει τη θέση του για την πρόκληση από τον κυβερνητικό του εταίρο.

The German???? position is clear: Any questioning of Greece‘s ???? territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP — Ernst Reichel ?? (@ReichelErnst) July 12, 2022

«Κοιτάξτε καλά αυτόν τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλες τους έχουν “καταβροχθιστεί” από την Τουρκία. Πρόκειται για όνειρα εξτρεμιστών ή για την επίσημη θέση της Τουρκίας; Είναι μια ακόμη πρόκληση ή ο πραγματικός στόχος; Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του πάνω στις τελευταίες φαιδρότητες του κυβερνητικού εταίρου του», έγραψε στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός.

