Ο Μπαχτσελί δείχνει χάρτη με τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη στην Τουρκία (εικόνες)

Ακόμα μια πρόκληση από την Τουρκία, αυτή την φορά από τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν.

Σε ακόμα μια πρόκληση προχώρησε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο Μπαχτσελί επισκέφθηκε την έδρα της εθνικιστικής οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι», της οποίας ο ίδιος είναι ουσιαστικά επικεφαλής, και είχε συνάντηση στελέχη της.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο τυπικός αρχηγός των «Γκρίζων Λύκων» Αχμέτ Γιγίτ Γιλντιρίμ, επίσης ανώτατο στέλεχος του ακροδεξιού συγκυβερνώντος κόμματος ΜΗΡ, δώρισε στον Μπαχτσελί πίνακα με χάρτη στον οποίον παρουσιάζονται τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, ως τμήμα της Τουρκίας.

Λίγο νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, μίλησε στο τουρκικό κανάλι, Haber Global και εκτόξευσε νέες απειλές προς την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η Τουρκία «δεν αστειεύεται».

