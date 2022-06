Κόσμος

Μπαχτσελί: Ο Μητσοτάκης έκανε το λάθος που είχε κάνει ο Βενιζέλος πριν από ένα αιώνα

Συνεχίζει την ακραία ρητορική του ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κατά του έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ιστορικό λάθος του Βενιζέλου πριν από ένα αιώνα το έκανε ξανά ο Μητσοτάκης, δήλωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί ενώ αναφερόμενος στην ΕΕ είπε αυτοί που δεν έχουν βγάλει "κιχ" για τον ισχυρισμό των 10 μιλίων εναέριου χώρου της κυβέρνησης της Αθήνας, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε ότι «για να ενισχύσει τη θέση της στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, η Ελλάδα προσπαθεί να επεκτείνει την απομόνωση της Ρωσίας σε βαθμό που να περιλαμβάνει και την Τουρκία. Το ιστορικό λάθος του Βενιζέλου πριν από ένα αιώνα το έκανε ξανά ο Μητσοτάκης. Δεν πρόκειται ούτε για ηθική (στάση) ούτε για συμπεριφορά που συνάδει με το πνεύμα της καλής γειτονίας».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε ότι «είναι επαίσχυντη διαστρέβλωση το γεγονός ότι τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στη Σύνοδο των αρχηγών κρατών της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 23-24 Ιουνίου 2022 περιέχουν υποκειμενικές και προκατειλημμένες κατηγορίες και εξυπηρετούν με συνέπεια τις ελληνικές φιλοδοξίες. Δεν είναι δυνατόν να το αποδεχτούμε αυτό».

Υποστήριξε ότι «η ΕΕ σε ρόλο φερέφωνου για παράνομες επιβολές στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο είναι ανεύθυνη, καθώς δυναμιτίζει την ειρήνη στην περιοχή και παρασύρει τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε ακόμη πιο τεταμένη κατάσταση». «Η πειστικότητα και η αξιοπιστία της ΕΕ, η οποία σιωπά απέναντι στις ανήθικες και πειρατικές κινήσεις της Ελλάδας, έχει σχεδόν χαθεί στα μάτια μας. Είναι δειλό να κουνάνε το δάχτυλό τους στην Τουρκία, αυτοί που δεν έχουν βγάλει ‘κιχ’ για τον ισχυρισμό των 10 μιλίων εναέριου χώρου της κυβέρνησης της Αθήνας».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε πως «όσοι δεν έχουν αντίρρηση για το ότι η Ελλάδα εξόπλισε νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς και πατάει συνεχώς τις φλέβες μας, δεν έχουν το δικαίωμα να κρίνουν και να ενοχοποιούν την Τουρκία και η αξιοπρέπειά τους δεν θα μπορέσει να το επιτρέψει». «Οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και το πνεύμα της Συμμαχίας θεωρείται εναντίον της χώρας μας. Είδαμε το βρώμικο πρόσωπο της ΕΕ, όταν η Ελλάδα επιτέθηκε σε αθώους μετανάστες. Ακούσαμε τις σκοτεινές προθέσεις της ΕΕ από την κραυγή των 37 μεταναστών που σφαγιάστηκαν καθώς περνούσαν τα σύνορα της Μελίγιας της Ισπανίας».

