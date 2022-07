Οικονομία

Power Pass – Οικονόμου: τις επόμενες μέρες οι πληρωμές

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τα εκλογικά σενάρια και τα μέτρα στήριξης.

«Αν εξαιρέσει κανείς τη μεγάλη -είναι αλήθεια- περίοδο του Covid, ο Πρωθυπουργός δεν ήταν ποτέ κλεισμένος στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιδιώκουμε διαρκώς, τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, την επικοινωνία με τον κόσμο για την προώθηση και την ανάδειξη της κυβερνητικής πολιτικής. Και ταυτόχρονα ακούμε από την κοινωνία τις αγωνίες της, τα παράπονά της, τους φόβους της για τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Αυτό είναι η συνταγή διακυβέρνησης που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πραγματικότητα είναι ότι την περίοδο του Covid, στερηθήκαμε την επικοινωνία και την επαφή με τον κόσμο», δήλωσε σε συνέντευξή του ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και μιλώντας για τις προσεχείς κινήσεις του Πρωθυπουργού και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, είπε:

«Όλο το επόμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός θα κάνει και τα δύο. Αφενός θα ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει, διαχειριζόμενος το κυβερνητικό έργο, τις προτεραιότητες, τις μεταρρυθμίσεις, εκπροσωπώντας τη χώρα στο εξωτερικό, όπως με επιτυχία έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα και όπως απαιτείται να γίνεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, από τον ηγέτη μιας χώρας στη γεωγραφική θέση και με τους γείτονες που έχει η Ελλάδα στους καιρούς που ζούμε. Και αφετέρου να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, κοντά στον πολίτη. Αυτό θα κάνουμε όλο το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές του 2023.

Το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός πολύ απόλυτα και πολύ καθαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία προσήλωση στη θεσμική λειτουργία. Δεν είναι ο πολιτικός που θα μεταχειριστεί τερτίπια, θα παίξει με τους Θεσμούς, θα ρισκάρει την αξιοπιστία της λειτουργίας της Δημοκρατίας μας. Δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και όσοι υπολογίζουν ότι θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, δεν τον έχουν διαβάσει καλά και δεν τον έχουν μάθει ακόμη».

Ο Γιάννης Οικονόμου μίλησε και για την ενεργειακή κρίση, η οποία προκύπτει από τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία και σημείωσε πως «αν φτάσουμε στο ακραίο σενάριο να κοπεί το φυσικό αέριο, το πλήγμα που θα υποστεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης -δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι Γερμανοί- θα είναι τέτοιο, που νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι εξελίξεις ντόμινο λιγότερο ή περισσότερο θα επηρεάσουν όλο τον κόσμο. Είναι αυτονόητο ότι αν συμβεί το ακραίο σενάριο και λείψει το φυσικό αέριο από τα νοικοκυριά της Γερμανίας, από τη βιομηχανία της, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη γερμανική οικονομία, είναι αδύνατον να μην έχει επιπτώσεις σε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Από την άλλη πλευρά, η χώρα μας προφανώς είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, όχι μόνο διότι δεν παίρνει φυσικό αέριο από αυτόν τον αγωγό, αλλά και διότι έχει μεριμνήσει, έχει λάβει τα μέτρα της στον βαθμό του εφικτού. Δεν είμαστε στο σημείο που δικαιολογείται κάποιος πανικός ή κάποια ακραία ανησυχία. Προφανώς, όμως, πρέπει πάντοτε να έχουμε το νου μας να επεξεργαζόμαστε σενάρια και να λαμβάνουμε μέτρα, να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες συνθήκες. Με την ελπίδα πάντοτε ότι δεν θα χρειαστεί να βγάλουμε από το συρτάρι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, που επικαιροποιούνται από καιρού εις καιρόν, ανάλογα και με το πώς τρέχουν οι εξελίξεις. Θέλουμε όλοι να ελπίζουμε ότι θα είναι προσωρινή η διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τον «Nord Stream 1» λόγω της συντήρησης και θα εξελιχθεί ομαλά ο εφοδιασμός της Ευρώπης».

Για τη στήριξη της Κυβέρνησης στους πολίτες απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις ανέφερε ότι, «για την αντιμετώπιση αυτής της εισαγόμενης ακρίβειας έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Η Ελληνική Κυβέρνηση τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ηλεκτρική ενέργεια κυρίως. Είναι καιρός να δούμε και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής -πρωταγωνιστεί η ελληνική Κυβέρνηση και σε αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός- μια ουσιαστική λύση ενόψει φθινοπώρου, εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος και το ράλι των τιμών που θα βοηθήσει πολύ περισσότερο τα Κράτη να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό.

Πάντοτε μια παράμετρος στα προγράμματα στήριξης, που σχεδιάζαμε από την αρχή αυτής της κρίσης, ήταν να πηγαίνουμε σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν πλήττει ο πληθωρισμός το ίδιο όλους. Η πραγματικότητα είναι ότι πλέον πλήττει πολλούς πολύ περισσότερο. Δεν είναι μόνο οι ευάλωτοι, είναι και αυτοί που έχουμε συνηθίσει να λέμε μεσαία τάξη. Είναι μια απάντηση αυτή η σύσταση του Eurogroup και σε όλους όσοι το προηγούμενο διάστημα έλεγαν, έτσι, πολύ εύκολα «δώστε τα πάντα σε όλους και μην προτεραιοποιείτε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη». Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια η στήριξη της Κυβέρνησης είναι οριζόντια, διότι εδώ η ανάγκη είναι οριζόντια. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι συνώνυμο της αξιοπρεπούς διαβίωσης είτε έχεις μικρότερο, είτε μεσαίο, είτε λίγο μεγαλύτερο εισόδημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό αποφασίσαμε αυτή τη στήριξη από την αρχή, την κλιμακώσαμε, την αυξήσαμε».

Και κατέληξε: «διορθώσαμε λάθη σε εκείνους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν πάνω από 300 κιλοβατώρες κατανάλωση και που πραγματικά η επιβάρυνση ήταν πολύ μεγάλη. Τις επόμενες ημέρες, μέσω και της πλατφόρμας, θα ξεκινήσει και η πίστωση στους λογαριασμούς του 60% μετά τις εκπτώσεις του Κράτους και των παρόχων για όσους είχαν χρεώσεις πάνω από 300 κιλοβατώρες Αναστείλαμε την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, η φιλοσοφία της οριζόντιας στήριξης θα διαρκέσει για όσο παρατηρούνται αυτές οι αυξημένες τιμές της ενέργειας».

