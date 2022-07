Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα

Οι νέες μολύνσεις της τελευταίας εβδομάδας, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε την τελευταία εβδομάδα η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα αναφοράς (4 Ιουλίου με 10 Ιουλίου) καταγράφηκαν 13.623 κρούσματα COVID-19 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού (18% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 17% των λοιμώξεων.

Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Ανησυχία προκύπτει και από την αύξηση έως 132% μέσα σε μία εβδομάδα, του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Ακόμη, από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για τον εντοπισμό κρουσμάτων από μεταλλάξεις του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η επιδημιολογοκή έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:

