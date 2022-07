Κόσμος

Συρία: νεκρός ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ήταν «ένας από τους πέντε πλέον υψηλόβαθμους ηγέτες» του ΙΚ στη Συρία. Από την επίθεση, δεν υπέρξαν θύματα άμαχοι.

Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, ένα από τα κορυφαία στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης, σκοτώθηκε σήμερα σε επίθεση αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφου, στο Χαλέπι.

Ο Μάχερ αλ Άγκαλ, που ήταν «ένας από τους πέντε πλέον υψηλόβαθμους ηγέτες» του ΙΚ, κυκλοφορούσε με μηχανάκι κοντά στην πόλη Τζανταϊρίς, μαζί με τον στενότερο σύμβουλό του, ο οποίος τραυματίστηκε, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του Πενταγώνου, αντισυνταγματάρχης Ντέιβ Ίστμπερν.

Ο αλ Άγκαλ είχε αναλάβει «να αναπτύξει επιθετικά τα δίκτυα του ΙΚ εκτός του Ιράκ και της Συρίας» και η εξόντωσή του «θα διαταράξει τις δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης να προετοιμάζει και να εκτελεί επιθέσεις στον κόσμο», ανέφερε ένας άλλος εκπρόσωπος, ο συνταγματάρχης Τζόι Μπουτσίνο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η μη κυβερνητική οργάνωση που διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μάχερ αλ Άγκαλ.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, ο συνασπισμός των Κούρδων και Αράβων μαχητών που στηρίζεται από την Ουάσινγκτον, ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σε αυτό το αεροπορικό πλήγμα εναντίον μιας μοτοσικλέτας στην περιφέρεια του Χαλεπιού. Δεν διευκρίνισαν την ταυτότητα των θυμάτων.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων στην επιχείρηση αυτήν.

Υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες για τον Μάχερ αλ Άγκαλ. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο ήταν «ο κυβερνήτης του Λεβάντε» στους κόλπους του ΙΚ.

Το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στο Ιράκ και τη Συρία το 2014, όμως το «χαλιφάτο» του ανατράπηκε και στις δύο αυτές χώρες, το 2017 και το 2019 αντίστοιχα. Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον θάνατο του πρώην ηγέτη του ΙΚ, του Άμπου Ιμπραχίμ αλ Χασίμι αλ Κουράσι, ο οποίος ανατινάχτηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη βορειοδυτική Συρία, μια περιοχή που παραμένει υπό τον έλεγχο των τζιχαντιστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Χειρουργός καταδικάστηκε για ακρωτηριασμό δακτύλων σε βρέφος

Φονική πλημμύρα - Μάνδρα: η Δούρου και άλλοι τέσσερις ξανά στο εδώλιο

Πηνειός: επανέφεραν στη ζωή γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς σφυγμό