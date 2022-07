Κόσμος

ΗΠΑ για χάρτη Μπαχτσελί: η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητείται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον προκλητικό χάρτη του Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

«Η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται», σημειώνει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την δημοσιοποίηση από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν τουρκικού χάρτη που απεικονίζει πολλά νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη ως τουρκικά εδάφη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε φωτογραφηθεί με τον συγκεκριμένο χάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα γραφεία των Γκρίζων Λύκων, οι οποίοι είναι παρακλάδι του κόμματός του.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών για το εάν η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την εμπέδωση ενός εθνικιστικού και αναθεωρητικού κλίματος στη γειτονική χώρα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε με τον πιο σαφή τρόπο ότι για τις ΗΠΑ η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε τη πάγια θέση της Ουάσιγκτον, η οποία καλεί τους δύο νατοϊκούς συμμάχους να εργαστούν με διπλωματικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών τους και να απέχουν από ρητορική που μπορεί να οδηγήσει στην αναζωπύρωση των εντάσεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Ανάρτηση - απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Αντιπρόεδρο του κόμματος του Μπαχτσελί

Ο Tαγίπ Ερντογάν μπορεί να μην μίλησε ακόμη, η πρώτη αντίδραση όμως στις καταγγελίες της Ελλάδας για τον χάρτη Μπαχτσελί ήρθε πριν από λίγο από το κόμμα του Μπαχτσελί, τον κυβερνητικό εταίρο του Τούρκου Προέδρου.

Ο Αντιπρόεδρος του κόμματος του Μπαχτσελί απάντησε στον Έλληνα Πρωθυπουργό μέσω τουίτερ.

«Ο Μήτσο - όπως αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Σεμίχ Γιαλτίσι- το πιόνι του Μπάιντεν και του Μακρόν, πανικοβλήθηκε με τον χάρτη».

Μάλιστα συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι «το τουρκικό έθνος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των νησιών»

«Ο Μήτσο ο οποίος πήρε τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο για πλοία, είναι φυσιολογικό να φοβάται τη στάση του κόμματος του Μπαχτσελι», σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε μωρό από πνιγμό

Ευρώ - δολάριο: Αγγίζουν την απόλυτη ισοτιμία για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια

Αλόννησος: Η Καρολάιν σήμερα θα γινόταν 21 ετών - Αφήνουν κεριά στο μνήμα της (εικόνες)