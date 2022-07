Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός – Πρωτοψάλτης: Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα

Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα με τους δικαιούχους. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Διοικητής της ΔΥΠΑ.



Για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού μίλησε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Διοικητής της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), «βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα, ολοκληρώνεται σήμερα η υποβολή ενστάσεων και αφού εξεταστούν, θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα με τους δικαιούχους»¨.

Όπως εξήγησε ο κ. Πρωτοψάλτης, υπάρχουν τρεις επιλογές για τους δικαιούχους:

6 διανυκτερεύσεις, με πολύ μικρή συμμετοχή σε πολλούς προορισμούς

10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Έβρο

12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν, σε Σάμο και Βόρεια Εύβοια

«Είχαμε ρεκόρ αιτήσεων, 500.000 πολίτες έκαναν αίτηση, θα εκδώσουμε 300.000 επιταγές», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης, αναφέροντας πως ο προϋπολογισμός του μέτρου είναι 35 εκατομμύρια ευρώ και ότι παράλληλα με την επιδότηση του κόστους του καταλύματος, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ο Πρόεδρος της ΔΥΠΑ είπε ακόμη ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν 1.500 ξενοδοχεία, με υποχρέωση να διαθέτουν ένα ποσοστό 20%-25% των δωματίων τους σε δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού και πως εάν απαντούν σε δικαιούχους πως δεν έχουν διαθέσιμα δωμάτια για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά έχουν ελεύθερα άλλα δωμάτια, δεν σημαίνει απαραίτητα πως παραβαίνουν τους κανόνες του προγράμματος.

«Όλοι θέλουν να πάνε διακοπές τον Αύγουστο. Δίνουμε 20% αυξημένη επιδότηση σε ξενοδοχεία τον Αύγουστο για να δώσουν περισσότερα δωμάτια, αλλά αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε πολλές περιοχές, όπως η Χαλκιδική, που είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού», συμπλήρωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ανέφερε ακόμη πως δυστυχώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις και ότι «στην μοριοδότηση ενισχύονται όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και όσοι έχουν περισσότερα παιδιά».

Τέλος, σημείωσε πως ξεκινούν οι αιτήσεις για την παροχή επιταγών κοινωνικού τουρισμού σε συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, βάσει του αριθμού των ΑΦΜ τους. Η διορία λήγει στις 18 Ιουλίου.

