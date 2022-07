Πολιτική

Μητσοτάκης – Λαπίντ συζήτησαν για συνεργασία και διμερείς σχέσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Πρωθυπουργό του Ισραήλ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νέο Πρωθυπουργό του Ισραήλ Γαΐρ Λαπίντ.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Λαπίντ για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή βούληση της Ελλάδας για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και διεύρυνση της συνεργασίας με το Ισραήλ.

Αεροπορική άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ εντός των FIR Τελ Αβίβ και Λευκωσίας

H αεροπορική άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ με την επωνυμία «Frizis Damas 2022» διεξήχθη χθες, Τρίτη 12 Ιουλίου, εντός του FIR Τελ Αβίβ, ενώ εναέριος ανεφοδιασμός πραγματοποιήθηκε εντός του FIR Λευκωσίας.

Η άσκηση περιελάμβανε αποστολές αέρος-αέρος και προσβολές επίγειων στόχων.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην άσκηση με οκτώ αεροσκάφη F-16 της 115 Πτέρυγας Μάχης, ενώ η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία με δύο αεροσκάφη F-16, δύο αεροσκάφη F-15I και δύο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Β-707.

Η «Frizis Damas 2022» εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος αμυντικής συνεργασίας 2022 μεταξύ των δύο χωρών.

