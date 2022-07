Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: Ένοχος για δύο βιασμούς ο σκηνοθέτης

Η απόφαση του δικαστηρίου για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Για ποιους βιασμούς κρίθηκε αθώος και για ποιούς ένοχος. Η πρόταση του εισαγγελέα για τα ελαφρυντικά.



Την ενοχή του Δημήτρη Λιγνάδη για δυο από τις τέσσερις υποθέσεις βιασμών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Δικαστές και ένορκοι, υιοθέτησαν εν μέρει την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για τις τρεις από τις τέσσερις καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος του από νεαρούς άνδρες για βιασμό τους ενώ ήταν ανήλικοι.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δημήτρης Λιγνάδης κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών με πλειοψηφία 5-2, για τον πρώτο από τους βιασμούς ανηλίκων που του αποδίδονται με χρόνο πράξης το 2011, κρίθηκε επίσης ομόφωνα αθώος για τον βιασμό το 2018 του ενήλικου, ο οποίος δεν προσήλθε στο δικαστήριο να καταθέσει.

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον Δημήτρη Λιγνάδη με πλειοψηφία 4-3, για πράξη βιασμού κατά ανηλίκου που φέρεται να τελέστηκε το 2015. Η μειοψηφία για την πράξη αυτή, που ήταν η πρόεδρος, ένας ένορκος και ένας δικαστής, είχε την άποψη ότι πρέπει να κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών. Επίσης, κρίθηκε ένοχος με πλειοψηφία 5-2 για βιασμό ανηλίκου το 2015, τον οποίο φιλοξένησε στο σπίτι του. Μειοψηφία για την υπόθεση αυτή ήταν η πρόεδρος και ένας δικαστής οι οποίοι θεώρησαν ότι πρέπει να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι τρεις καταγγέλλοντες που ξέσπασαν σε λυγμούς με την ανακοίνωση της απόφασης. Βαρύ ήταν το κλίμα από την πλευρά του κατηγορουμένου, όπου στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο αδελφός του κατηγορουμένου Γιάννης Λιγνάδης και η Ελένη Κούρκουλα.

Η πρόταση του Εισαγγελέα για τα ελαφρυντικά

Να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό από αυτά που αιτήθηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Κούντριας.

«Θεωρώ ότι δεν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις στο πρόσωπο του κατηγορουμένου» ανέφερε ο εισαγγελέας ζητώντας να μην αποδεχθεί το δικαστήριο ούτε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ούτε της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, που ζήτησε μέσω του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια ο κριθείς ένοχος για δύο βιασμούς κατά ανηλίκων Δημήτρης Λιγνάδης.

«Δεν θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από τα Μέσα. Η δικαιοσύνη είναι ανθρώπινη και σέβομαι την κρίση σας. Όταν μιλάει η δικαιοσύνη, εμείς σιωπούμε. Η ποινή δεν έχει σκοπό να τρομοκρατήσει όποιον διανοείται να διαπράξει το ίδιο αδίκημα, αλλά την καλύτερη εξέλιξη της προσωπικότητας του κατηγορούμενου. Τον αθωώσατε σε μια πράξη, με οριακή πλειοψηφία τον καταδικάσετε σε μια άλλη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Κούγιας και απευθυνόμενος στους ενόρκους σημείωσε: «Για αυτό που θα αποφασίσετε, για τα ελαφρυντικά που αφορούν λεπτές νομικές έννοιες, θα πρέπει να σεβαστείτε την γνώση των ειδικών».

Η διαδικασία συνεχίζεται με το δικαστήριο να έχει αποσυρθεί για να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών.

