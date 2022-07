Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: η ποινή μετά την καταδίκη για βιασμούς

Τι αποφάσισαν δικαστές και ένορκοι για την ποινή για κάθε ένα από τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε ο καλλιτέχνης. Πόσα χρόνια είναι η ποινή φυλάκισης, μετά την συγχώνευση

Κάθειρξη 12 ετών κατά πλειοψηφία επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για δυο από τις τέσσερις πράξεις βιασμού για τις οποίες δικάστηκε.Αυτή είναι η τελική ετυμηγορία δικαστών και ενόρκων επί της ποινής.

Στην απόφαση για την τελική ποινή που επιβλήθηκε στον σκηνοθέτη μειοψήφησε ένας εκ των ενόρκων και η πρόεδρος, που είχαν την άποψη ότι θα πρέπει να του επιβληθεί κάθειρξη 11 ετών.

Μετά από 30 συνεδριάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 11 Φεβρουαρίου και έπειτα από μία διάσκεψη που διήρκεσε 3,5 ώρες δικαστές και ένορκοι ανακοίνωσαν σε μία ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα την απόφασή τους για τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Οι νεαροί καταγγέλλοντες δακρυσμένοι άκουσαν την ετυμηγορία των δικαστών. Ο Δημήτρης Λιγνάδης παρέμεινε ψύχραιμος και ανέκφραστος καθ/όλη τη διάρκεια της απαγγελίας της απόφασης. Ο αδελφός του και οι στενοί του φίλοι, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Ελένη Κούρκουλα, παρακολουθούσαν μουδιασμένοι τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ο Δημήτρης Λιγνάδης βίασε δύο 17χρονα αγόρια το 2015, οι οποίοι όπως κατέθεσαν στο δικαστήριο είχε τύχει να συναντηθούν στο διαμέρισμα του Λιγνάδη στο Μεταξουργείο.

Ο ένας με καταγωγή από την Ουκρανία ήταν φιλοξενούμενος στο σπίτι του σκηνοθέτη, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

«Ξαφνικά με πλησίασε με πήρε από το γραφείο και με πήγε στο δωμάτιό του. Με έριξε στο κρεβάτι μπρούμυτα, μου κατέβασε το παντελόνι. Είχα παγώσει, ένιωσα άσχημα. Μου έλεγε «ηρέμησε».Με είχε κλείσει με το μπράτσο από πάνω, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Πόνεσα φριχτά», κατέθεσε ο Αιγύπτιος καταγγέλλων.

Ο έτερος νεαρός με καταγωγή από την Αίγυπτο έχει καταθέσει ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον Δημήτρη Λιγνάδη τον Ιούλιο του 2015 σε ξενοδοχείο της Επιδαύρου, όπου είχαν πάει μαζί για να παρακολουθήσουν μία παράσταση.

«Δε μπορούσα να μιλήσω, δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει, ήταν σαν το ζώο πάνω μου. Είχα παγώσει, ήμουν φοβισμένος, ένιωθα ότι δεν θα σταματήσει. Αυτό διήρκησε έξι με επτά λεπτά. Μετά από αυτό σηκώθηκε, δεν ξέρω πού πήγε. Είχα παγώσει και έκλαιγα», κατέθεσε το θύμα.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης Λιγνάδη να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα. Οι τόνοι στη δικαστική αίθουσα ανέβηκαν.

«Θεωρώ ότι δεν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις στο πρόσωπο του κατηγορούμενου», ανέφερε ο εισαγγελέας, ενώ ο συνήγορος του καταδικασθέντος, Αλέξης Κούγιας, είπε πως «είναι ντροπή για τον εισαγγελέα να μην έχει ακούσει την αποδεικτική διαδικασία και τα όσα ανέφερα για την προσωπικότητα του Δημήτρη Λιγνάδη».

Αθώος κατά πλειοψηφία λόγω αμφιβολιών κρίθηκε ο σκηνοθέτης για την κατηγορία του βιασμού ενός ανήλικου 15 ετών, ενώ αθωώθηκε ομόφωνα αναφορικά με τη μήνυση για βιασμό ενός ενήλικα 38 ετών που όμως δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο να υποστηρίξει την καταγγελία του.

Η πρόταση του Εισαγγελέα

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει να επιβληθεί στον Δημήτρη Λιγνάδη κάθειρξη 12 ετών για κάθε μια πράξη για την οποία κρίθηκε ένοχος. Δικαστές και ένορκοι δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο (σύννομος βίος και καλή συμπεριφορά μετά την πράξη). Το δικαστήριο θα αποφασίσει τώρα για τον αν θα χορηγήσει αναστολή στην εκτέλεση της ποινής που επέβαλλε στον ήδη προφυλακισμένο σκηνοθέτη και ηθοποιό.

Οι αποφάσεις που έλαβε το δικαστήριο για την ενοχή και τα ελαφρυντικά ελήφθησαν κατά πλειοψηφία. Μάλιστα, η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε ψηφίσει υπέρ της αθώωσης του Δ. Λιγνάδη και για τις τέσσερις υποθέσεις βιασμών για τις οποίες δικάστηκε. Ακόμη η πρόεδρος τάχθηκε με τη ψήφο της και υπέρ της αναγνώρισης των δυο ελαφρυντικών που ζήτησε ο κατηγορούμενος.

Η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Είναι μία νίκη της ισονομίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού. Νίκη των θυμάτων προσφύγων χωρίς στον ήλιο μοίρα, παιδιών με όνειρα και εμπιστοσύνη στη ζωή, απέναντι στον πανίσχυρο, προστατευμένο από ένα σκληρό σύστημα για το οποίο μία αξία υπάρχει: «δίκιο είναι το δίκιο του ισχυρού». Είναι νίκη της ελεύθερης, θαρραλέας δημοσιογραφίας που τολμά να «δώσει φωνή» σε αυτούς που δεν έχουν. Είναι νίκη των φορέων και συλλογικοτήτων που στάθηκαν δίπλα στα θύματα. Νίκη των πολιτικών κομμάτων που θεωρούν ότι βαρβαρότητα είναι η προσπάθεια κάλυψης των ισχυρών. Νίκη τέλος του Πολιτισμού που υπηρετεί την ανύψωση της κοινωνίας και όχι την εξαπάτησή της. Αυτό το ηθικό και αξιακό σύστημα διακυβεύτηκε με τη δίκη Λιγνάδη. Το δικό μας σύστημα αξιών».

