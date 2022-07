Κοινωνία

Δικηγόρος καταγγέλλοντα στον ΑΝΤ1: η επικινδυνότητα Λιγνάδη δεν έπαψε να υφίσταται

Ο δικηγόρος ενός εκ των θυμάτων βιασμού καταγγέλλει την έδρα ότι δεν έλαβε υπόψη της στοιχεία που βρίσκονται στη δικογραφία.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο δικηγόρος ενός εκ των θυμάτων βιασμού του Δημήτρη Λιγνάδη, λίγο μετά την απόφαση για την αποφυλάκισή του, παρά την καταδίκη του για βιασμό ανηλίκων.

«Και οι κρίνοντες κρίνονται, η Δικαιοσύνη δεν είναι άμοιρη λαθών», είπε ο Γιάννης Βλάχος, σχολιάζοντας την απόφαση για αποφυλάκιση.

Ο νομικός επεσήμανε ότι, «η επικινδυνότητα για την οποία ήταν προφυλακισμένος ο Λιγνάδης δεν έχει πάψει να υφίστανται, τα αποδεικτικά στοιχεία είναι μέσα στη δικογραφία, τα οποία η πρόεδρος αρνήθηκε να διαβάσει».

Σε ερώτηση για το αν η έδρα δεν είχε εικόνα για τα στοιχεία αυτά, ο Γιάννης Βλάχος τόνισε ότι, «έπρεπε και όφειλε να έχει εικόνα η έδρα, εικόνα η οποία προκύπτει από δικαστικά συμβούλια».

«Η επικινδυνότητα που είναι διακριβωμένη, δεν έπαψε να υφίσταται», κατέληξε ο δικηγόρος.

